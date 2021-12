Lichterprozessionen in der Fränkischen Schweiz abgesagt

Die beiden größten Lichterprozessionen in der Fränkischen Schweiz werden in dieser Saison nicht stattfinden. Nachdem die für den 6. Januar geplante Lichterprozession in Pottenstein bereits abgesagt wurde, wird nun auch im Waischenfelder Ortsteil Nankendorf nicht gefeiert. Dort sollte die Prozession ursprünglich am Silversterabend stattfinden. Es ist die zweite Absage der bekannten Lichterfeste während der Corona-Pandemie.

Rund 5.000 Feuer erleuchten die Berghänge

In Pottenstein werden jährlich bis zu 20.000 Besucher zu den Feierlichkeiten erwartet, in Nankendorf sind es jeweils etwa 5.000. Sie alle kommen, um die tausenden Feuer zu bestaunen, die die Berghänge beleuchten. Doch eine Einhaltung der Hygienevorschriften sei bei einem so hohen Besucheraufkommen nicht zu gewährleisten, heißt es zur Begründung der Absagen. In Nankendorf soll aber zumindest die "Ewige Anbetung" in der Pfarrkirche stattfinden, heißt es aus dem Pfarramt.

Lichterprozessionen als feierlicher Abschluss

Die Lichterprozessionen sind seit mehr als hundert Jahren eine feste Tradition in der Fränkischen Schweiz: In mehreren Gemeinden werden Betstunden abgehalten. Zum Abschluss der "Tage der Anbetung" werden zahlreiche Bergfeuer entzündet. Im Anschluss ziehen Lichterprozessionen durch die Orte.