Wegen Corona: Lichterprozession in Pottenstein abgesagt

Im Jahr 1759 wurde die alte katholische Tradition der Ewigen Anbetung für das gesamte Erzbistum Bamberg eingeführt. Dabei wurden den Kirchgemeinden Tage zugewiesen, an denen sie das Ritual seitdem durchführen. Die Lichterprozession in Pottenstein im Landkreis Bayreuth, die traditionell am 6. Januar stattfindet, entfällt allerdings aufgrund der Corona-Pandemie im nächsten Jahr.

Lichterprozession zieht zu viele Besucher an

Wegen des zu erwartenden Besucheraufkommens hat sich die katholische Pfarrei St. Bartholomäus in Absprache mit den Behörden dazu entschlossen, das Abbrennen der Bergfeuer abzusagen, heißt es in einem Schreiben der Stadt Pottenstein. Die Ewige Anbetung wird an einem anderen Tag vorgenommen. Auch dabei wird es keine Prozession durch den Ort und keine Bergfeuer geben. 2022 soll der jahrhundertealte Brauch wieder fortgesetzt werden.

Tausende strömen zum Bergfeuer nach Pottenstein

Für die Prozession sind zu Beginn dieses Jahres etwa 18.000 Besucher nach Pottenstein gereist, wo mehr als tausend Feuer die dunkle Nacht rund um die Stadt in der Fränkischen Schweiz erhellt haben.