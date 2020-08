Wegen Corona: Leoni rutscht noch tiefer in die roten Zahlen

Seit Jahren kämpft der Nürnberger Automobilzulieferer Leoni an vielen Fronten. Mit einem Sonderprogramm zur Umstrukturierung wollte sich der kriselnde Konzern aus der Krise befreien. Die Corona-Pandemie kam also zur Unzeit. Sie hat Leoni noch tiefer in die roten Zahlen gestürzt. Das geht aus den aktuell vorgelegten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020 hervor.

Tiefrote Geschäftszahlen im ersten Halbjahr für Nürnberger Automobilzulieferer

Der Umsatz ging in den ersten sechs Monaten des Jahres um 28 Prozent zurück und lag bei 1,8 Milliarden Euro. Das abgeschlossene zweite Quartal traf das Unternehmen dabei wie erwartet besonders hart. Hier musste Leoni sogar ein Minus von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkraften. Der Nürnberger Kabelspezialist und Bordnetzhersteller hatte in Folge der Corona-Krise die meisten seiner weltweit über 80 Werke vorübergehend geschlossen. Daraufhin verbuchte Leoni im ersten Halbjahr einen Verlust von 190 Millionen Euro.

Vor allem zweites Quartal beutelt Leoni

Dabei schlägt vor allem das zweite Quartal mit einem Minus von 123 Millionen Euro zu Buche. Werden die Kosten für das Konzern-Umbauprogramm "Value 21" abgezogen, belaufen sich die Verluste im ersten Halbjahr immer noch auf 112 Millionen Euro. Die Corona-Krise habe das Unternehmen "erheblich beeinträchtigt", so Konzernchef Aldo Kamper.

Leoni glaubt, dass Tiefpunkt wohl überschritten ist

Bei Leoni rechnet man mit einer allmählichen Erholung und verweist darauf, dass Ende Juni in zwei Drittel der weltweit über 80 Werke wieder weitgehend normal gearbeitet wurde. Auch beim Konzernumbau- und Sparprogramm "Value 21" habe man "wichtige Fortschritte" verzeichnen können. Das Programm kostet Leoni zwar zunächst viel Geld und belastet die Geschäftsbilanzen, soll aber helfen, künftig bis zu 500 Millionen Euro jährlich einzusparen. Dennoch bleibe der weitere Jahresverlauf "extrem herausfordernd", so Kamper. Eine Prognose für das weitere Jahr traut er sich weiterhin nicht zu.