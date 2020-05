Wegen Corona: Landshut hat nun eine "Dult to go"

Wegen Corona fällt die Landshuter Frühjahrsdult in diesem Jahr aus. Auf ein bisschen Dult-Feeling müssen die Landshuter aber dennoch nicht verzichten: Denn der Festwirt des Landshuter Zollhauses bietet zusammen mit einem Dult-Fischbrater und einem Süßwaren-Schausteller auf seinem Parkplatz eine "Dult to go" an.

Auf Bildschirmen laufen Dult-Bilder

Geboten wird zehn Minuten Dult-Gefühl beim Durchfahren mit dem Auto: Beim Passieren der Durchfahrt an dem stadelähnlichen Autoschalter laufen auf zwei Bildschirmen Bilder von der letzten richtigen Landshuter Frühjahrsdult. Am Schalter gibt es frisch gebratene Hendl, Fisch, gebrannte Mandeln und natürlich Bier zu kaufen. Manche sitzen beim Durchfahren sogar in Tracht im Auto.

In Dirndl und Lederhose im Auto

Bestellt wird im Auto bei der Einfahrt ins Zelt. Die Karossen stehen Schlange am Parkplatz der Gaststätte Zollhaus in Landshut. Mario und Kathi sitzen in Lederhose und Dirndl in ihrem Wagen und sind voller Vorfreude: Und rein geht es ins Zelt von Dult-Festwirt Patrick Schmid. Aus den Lautsprechern dröhnt Partymusik und der Festwirt steht mit Mund- und Nasenschutz am Gickerl-Grill.