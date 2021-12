Wegen Corona: Kaum Kontrollen bei Waffenbesitzern in Nürnberg

Wegen der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie hat die Stadt Nürnberg die Kontrolle von Waffenbesitzern eingeschränkt. Das geht aus einem Bericht des Ordnungsamtes hervor, der am Mittwochnachmittag im Rechtsausschuss der Stadt vorgelegt wird.

Wesentlich weniger Kontrollen von Waffenbesitzern in Nürnberg

Darin heißt es, dass normalerweise pro Jahr 800 Kontrollen in Bezug auf Waffenbesitz in der Stadt durchgeführt werden. Dies entspreche etwa einem Fünftel der Waffenbesitzer. Allerdings habe man aufgrund der Corona-Infektionslage die Kontrollen im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 "erheblich reduziert". Der Bericht ist die Antwort auf eine Anfrage der Linken im Stadtrat zum Thema Waffenbesitz in Nürnberg.

Verfahren gegen Reichsbürger und Rechtsextreme

Ein Punkt dabei betrifft auch den möglichen Waffenbesitz bei Rechtsextremen oder Reichsbürgern. Demnach wurden 2020 15 Waffenbesitzer beziehungsweise -besitzerinnen wegen des Verdachts von verfassungsfeindlichen Bestrebungen oder Ähnlichem überprüft. Laut Ordnungsamt-Bericht sind zwei Verfahren davon noch nicht abgeschlossen und in fünf Fällen mangelte es an ausreichenden Beweisen. In acht Fällen wurde die Waffenerlaubnis wiederum entzogen.

Kritik: Ordnungsamt unterfinanziert

Die Linken im Stadtrat kritisieren, dass in Nürnberg pro Jahr schon normalerweise nur ein Fünftel der Waffenbesitzer kontrolliert werden kann. Insgesamt sind vier Stellen in der Behörde für diesen Bereich vorgesehen. Damit sei das Ordnungsamt bei der Kontrolle von Waffenbesitzerinnen und -besitzern unterfinanziert, so die Kritik.

Linken-Stadträtin Kathrin Flach Gomez fordert deshalb eine Aufstockung des Personals beim Ordnungsamt: "Denn wenn pro Jahr derzeit nicht einmal ein Fünftel aller Waffenbesitzer kontrolliert werden können, ist eine Übersicht über relevante Entwicklungen nicht möglich. So bleibt gegebenenfalls mehr als fünf Jahre im Dunkeln, ob sich eine Person, die Waffen besitzt, einer rechtsextremistischen Vereinigung angeschlossen hat." Auch mit Blick auf möglicherweise noch bestehende NSU-Netzwerke seien mehr Kontrollen beim Waffenbesitz notwendig, so die Stadträtin.

Tausende Waffenscheine in Nürnberg

Dem Bericht des Ordnungsamtes zufolge waren zum Stichtag 30.09.2021 8.077 Waffenbesitzkarten in Nürnberg ausgestellt, also die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe. Eine Person kann mehrere solcher Waffenbesitzkarten haben. Außerdem waren 4.059 Kleine Waffenscheine im Umlauf. Diese berechtigen zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen.