Wegen Corona: Immer mehr Kündigungen an Niederbayerns Kliniken

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es an vielen Niederbayerischen Krankenhäusern immer mehr Kündigungen bei patientennahem Personal. Das hat eine stichprobenartige Umfrage des BR ergeben.

Arberlandklinik Zwiesel schließt Station wegen Personalmangels

Die Arberlandkliniken in Viechtach und Zwiesel im Landkreis Regen verzeichnen seit Beginn der Corona-Pandemie lediglich einen leichten Anstieg bei den Kündigungen. Normalerweise gibt es an den Arberlandkliniken eine sogenannte natürliche Fluktuation von Mitarbeitenden von rund fünf Prozent. Heuer hätten bereits sieben bis acht Prozent der Belegschaft gekündigt.

An den Arberlandkliniken sind rund 1.000 Mitarbeitende angestellt. Die Stellen nachzubesetzen ist laut den Arberlandkliniken in diesem Jahr besonders schwierig. Das hat bereits erste Konsequenzen: In Zwiesel musste bereits eine kleine Station geschlossen werden.

"Berufsflucht" älterer Mitarbeitender an Rottal-Inn Kliniken

Auch dem Personal an den Rottal-Inn Kliniken geht die Corona-Pandemie zusehends an die Substanz: "Es ist ein harter Job, wenn man fast täglich trotz aller Bemühungen einen Patienten verliert", heißt es von den Rottal-Inn Kliniken zur Personallage. Besonders jüngeren Mitarbeitenden fehle es oft an Resilienz. Bei den älteren Mitarbeitenden habe es im vergangenen Jahr sogar eine "Berufsflucht" gegeben, heißt es.

Klinikum Passau ohne größere Personalsorgen

Am Klinikum Passau ist die Zahl der Mitarbeitenden im medizinischen Bereich im Jahr 2020 und 2021 nahezu konstant geblieben - "trotz der hohen Belastung durch die Pandemie", wie es heißt. Einstellungen und Kündigungen halten sich hier nach Klinikangaben noch in der Waage. Rund 1.000 Pflegekräfte arbeiten am Klinikum Passau. Im Jahr 2020 und im Jahr 2021 seien rund 280 Pflegekräfte neu eingestellt worden. Gekündigt hätten in diesem Zeitraum lediglich rund 100.

Hohe Belastung auf Intensivstationen

Eine besonders hohe Belastung der Pflegenden durch die Corona-Pandemie macht sich an der Klinik Landshut-Achdorf bemerkbar: Allein im Zeitraum von April bis November haben mehr als ein Dutzend Mitarbeitende der Intensivstation des Krankenhauses gekündigt. Das entspricht mehr als zehn Prozent der Vollzeit-Belegschaft. Als möglichen Grund sieht die Klinik die große physische und psychische Belastung der Pflegenden in der Corona-Pandemie.