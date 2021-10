Wegen Corona: Hoher Verlust beim 1. FC Nürnberg

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Auch beim 1. FC Nürnberg schlägt man Alarm und meldet einen Verlust von 9,4 Millionen Euro in der vergangenen Saison. Ein Jahr zuvor hatte der Club noch einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro nach Steuern erwirtschaftet.

Keine Zuschauer und weniger TV-Geld

Das schlechte Ergebnis ist vor allem den drastisch eingebrochenen Einnahmen geschuldet. Diese gingen von 55,2 Millionen Euro in der Saison 2019/2020 auf 35,8 Millionen Euro zurück. Denn dem Club fehlten aufgrund der Pandemie-Bestimmungen Zuschauereinnahmen in erheblichem Maß – auch die Werbeeinnahmen gingen dadurch zurück. Hinzu kommt, dass der 1. FC Nürnberg durch das schlechte sportliche Abschneiden in der Vorsaison auch deutlich weniger TV-Geld kassierte.

Eigenkapital des 1. FC Nürnberg schrumpft

Durch den Fehlbetrag von 9,4 Millionen Euro schrumpfte das bilanzierte Eigenkapital des Vereins von 10,4 Millionen Euro auf nur noch 1,1 Millionen. Die verringerten Einnahmen konnten auch durch die ebenfalls reduzierten Aufwendungen nicht kompensiert werden. Immerhin gingen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Mio. € auf 45,2 Millionen zurück. Allein der Lizenzspieleraufwand konnte um 3,4 Millionen Euro auf 14,3 Millionen Euro gesenkt werden – was das negative Ergebnis allerdings nicht verhindern konnte.

Club nahm Kredite auf und bleibt optimistisch

Aufgrund der unsicheren Lage hatte sich der Club dazu entschlossen, auch Kredite aufzunehmen, so dass die Verbindlichkeiten des Vereins insgesamt von 9,8 auf 13 Millionen Euro gestiegen sind. Wohlwissend, dass der Club nicht der einzige Profi-Verein ist, der von der Corona-Krise schwer getroffen wurde, bleibt Finanzvorstand Niels Rossow optimistisch.

"Wir blicken auf ein äußerst herausforderndes Jahr zurück, das unseren operativen Geschäftsbetrieb und die Erfüllung unserer strategischen Zielsetzungen stark beeinträchtigt hat. Trotzdem haben wir es mit großer Disziplin geschafft, uns in der Corona-Pandemie eine wirtschaftliche Ausgangslage zu erarbeiten, die es uns erlaubt hat, eine richtungsweisende Entscheidung für unsere zukünftige Vermarktung zu treffen." Niels Rossow, FCN-Finanzvorstand bei der Vorstellung der Zahlen