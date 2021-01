Wegen Corona: Grüne fehlen bei Sitzung, jetzt droht Ordnungsgeld

Fehlen ohne gültige Entschuldigung: was in der Schule verboten ist, gilt auch für ehrenamtliche Kreisräte. Der Kreistag in Landsberg wollte im Dezember kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown den neuen Haushalt verabschieden: das geht rechtlich nicht per Video-Konferenz, die Kreisräte müssen persönlich anwesend sein. Die Grünen sprachen sich ab und fehlten geschlossen: sie sahen das allgemeine Ansteckungsrisiko als zu hoch an, und hatten um eine Verschiebung gebeten.

Fehlen trotz Schnelltests: Landrat sieht politische Motivation bei Grünen

Der Landrat besserte das Hygienekonzept nach und bot unter anderem freiwillige Corona-Schnelltests für die Kreisräte an. Dass die Grünen dennoch aus Sorge vor Ansteckung fernblieben, ist nach Meinung von Landrat Thomas Eichinger (CSU) vorgeschoben und politisch motiviert gewesen, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Er wolle mit dem Ordnungsgeld von bis zu 250 Euro klarstellen, dass auch ehrenamtliche Kreisräte verpflichtet sind, an Sitzungen teilzunehmen, sagte er dem BR.

Grüne: Politiker haben Vorbildfunktion

Die Grünen argumentieren, dass das Infektionsgeschehen am 15. Dezember, dem Vortag zum zweiten Lockdown, zu hoch für eine Präsenz-Sitzung war. Außerdem hätten Politikerinnen und Politiker eine Vorbild-Funktion, und sollten selbst soziale Kontakte meiden, wenn alle Bürger dies tun müssten, begründete Fraktionssprecherin Renate Standfest die damalige Entscheidung.

Grüne kritisieren "unnötigen Zeitdruck"

Es habe aus Sicht der Grünen kein Zeitdruck bestanden, der Kreistag hätte den Haushalt auch jetzt im Januar beschließen können. Tatsächlich sind heute die Infektionszahlen Landkreis Landsberg am Lech wieder bei unter 70 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Verweis auf Infektionsgeschehen eine gültige Entschuldigung?

Wenn am Nachmittag über das Ordnungsgeld gegen die Grünen beraten wird, wollen die sich auf ein Schreiben des Innenministeriums beziehen, wonach das Fehlen bei einer Sitzung zu akzeptieren ist, wenn es mit dem Infektionsgeschehen begründet ist. Der Landrat wiederum argumentiert, dass jenes Schreiben des Innenministeriums nur auf individuelle Absagen zu beziehen ist, aber nicht darauf, dass eine ganze Fraktion geschlossen einer Sitzung fernbleibt.