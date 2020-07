Wegen Corona: Grabenstätter Grundschüler zeigen Musical im Video

Es hätte alles so schön sein können: Anfang April hätte an der Grundschule Grabenstätt eigentlich wieder großes Theater stattfinden sollen: nach der "Zauberflöte" auf bairisch im Jahr 2017 nun heuer das Musical "König der Löwen", aufgeführt von den Grundschülern und ebenfalls im Dialekt. Doch dann kam das Coronavirus und Veranstaltungen aller Art mussten abgesagt werden. Auch die Schul-Aufführung für einige hundert Zuschauer durfte nicht auf der Bühne stattfinden. Doch um die Schulkinder nicht zu enttäuschen, wurde umdisponiert.

Von der Bühne zum Film

Statt den "Löwenkini" auf der Bühne vor Publikum zu zeigen, entsteht aus der Aufführung nun ein Film. Und davon werden DVDs gemacht. Die Aufnahmen dafür laufen seit Montag in der Turnhalle der Grundschule Grabenstätt. Wie im weltberühmten Musical "König der Löwen" springen kleine Löwen, Schimpansen, Zebras, Erdmännchen und sogar ein Warzenschwein auf der Bühne herum. Eine Szene nach der anderen wird für den Film aufgezeichnet. Und alle 70 Grundschul-Kinder warten geduldig auf ihren Einsatz.

"König der Löwen" auf bairisch

Das Musical "Löwenkini" mit bekannten Songs, aber mit etwas anderem Inhalt auf bairisch auf die Bühne zu bringen, war und ist ein Herzensanliegen von Schulleiterin Josephine Brunnhuber. "Schlimm war der Tag, an dem es geheißen hat, dass ich keine Aufführung machen darf", erzählt sie. "Erst als wir uns entschlossen hatten, einen Film zu machen, hat das Feuer vom 'Löwenkini' wieder alle gepackt und wir brennen alle." Und wer kann, hilft mit.

Unterstützung ist gefragt

Teamarbeit ist alles. Neben zehn Lehrerinnen und Lehrern wurden auch Eltern und Geschwister mit ins Boot geholt. Sie helfen als Maskenbildner oder dürfen Text abhören wie bei Seffal, die eine von insgesamt zwei Löwenkinis spielt: "Meine Mama hat sich in unserem Wohnzimmer in die eine Ecke gestellt und ich in die andere Ecke, und da habe ich so laut reden müssen, dass mich die Mama versteht." Und jetzt wird es ernst.

Alle zeigen, was sie können

Seit Monaten wurde immer wieder geprobt. Jetzt dürfen die Grundschüler vor der Kamera zeigen, was in ihnen steckt. Dabei lag die Latte mit Schauspiel, Gesang, Tanz und Musik ganz schön hoch. Leni, Johannes, Charlotte und die anderen Kinder von Klasse 1 bis 4 sind überglücklich – auch ohne das große Publikum, das es bei der Aufführung von Mozarts "Zauberflöte" gab, als 800 Menschen im Publikum saßen.

Eine große Chance für die Kinder

Vielleicht gibt den "Löwenkini" nicht nur auf DVD zu kaufen, sondern der Film wird doch noch im Herbst vor großem Publikum in der Turnhalle gezeigt – vorausgesetzt das Coronavirus lässt dies zu. Das würde sich Rektorin Josephine Brunnhuber wünschen. Doch auch so ist sie sich sicher, dass die Grabenstätter Grundschüler, diese Aufführung nicht so schnell vergessen werden: "Wenn sie von der Grundschule gehen und sich später zurückerinnern, dann bleibt den Schülern das im Kopf. Es stärkt wahnsinnig das Selbstbewusstsein und das soziale Miteinander. Und ich denke mir, das sind diese Kompetenzen, um die es heute geht."