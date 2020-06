Wegen Corona: Fronleichnam mit nur wenigen Gläubigen

Die Coronakrise wirkt sich in diesem Jahr auch massiv auf die kirchlichen Fronleichnams-Feierlichkeiten aus. Während in Würzburg unter freiem Himmel 350 Gläubige zum Festgottesdienst auf den Residenzplatz kamen, segnete Kardinal Reinhard Marx die Stadt München im weitläufigen Liebfrauendom vor nur 70 Besuchern.

Marx: Neuen Blick auf Gott

Die Corona-Zeit könnte als Zeit der Unterbrechungen helfen, den Blick neu auf Gott zu lenken, so Kardinal Reinhard Marx in seiner Festpredigt.

"Was ist dann das, was wir sagen, wenn wir das Wort 'Gott' aussprechen. Es ist nicht die Verlängerung unserer Wünsche, es ist nicht Teil unseres Betriebssystems. Es ist nicht in diesem oberflächlichen Sinne systemrelevant, als könnten wir ihn benutzen, ihn gebrauchen für unsere Zwecke. Daran erinnern schon die zehn Gebote." Kardinal Reinhard Marx

Boom: Parallele zu Demos in den USA

In Würzburg zog Weihbischof Ulrich Boom eine Parallele zwischen dem christlichen Glauben und den aktuellen Demonstrationen in den USA. Wer sich vor Gott niederknie, so Boom, der knie damit auch gegen Gewalt und Ungerechtigkeit auf dieser Welt. An Fronleichnam feiern die Gläubigen Jesus Christus als Brot des Lebens. Die geweihte Hostie wird dabei gewöhnlich auf Prozessionen verehrt.