Wegen Corona: Freie Wähler sagen Landesparteitag in Landshut ab

Wegen der steigenden Corona-Zahlen in ganz Bayern sagen die im Freistaat mit der CSU regierenden Freien Wähler ihren Landesparteitag am 24. Oktober in Landshut ab. Das wurde jetzt bekannt.

Verschlechterte Vorzeichen

Ein Sprecher der Partei sagte der dpa, dass sich in den vergangenen Tagen die Vorzeichen massiv verschlechtert hätten, weshalb die Entscheidung zur Absage aus Sicherheitsaspekten getroffen worden sei.

Online-Parteitag wegen Vorstandswahl rechtlich nicht möglich

Das Konzept hatte vorgesehen, dass die einigen Hundert Delegierten aufgeteilt auf zwei Hallen an der Landesversammlung teilnehmen können. Da neben der Grundsatzrede von Parteichef Hubert Aiwanger unter anderem Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung standen, wäre eine Online-Veranstaltung rechtlich nicht möglich gewesen. Nun hoffe die Partei, den Parteitag im kommenden Jahr nachholen zu können, sobald es die Pandemie zulasse.