Wegen Corona: Fränkisches Weinfest für zuhause

Ab dem 30. Juni bis einschließlich 18. August können Interessierte das Weinpaket "Fränkisches Weinfest für zuhause" bei der Touristeninformation Volkacher Mainschleife bestellen oder abholen. Das Paket wird sogar weltweit versandt. Ein Weinpaket besteht aus elf Flaschen, die man sich selbst aus einer Auswahl von 22 Weinen zusammenstellen kann. Von Weißwein bis Rotling, von trocken bis spritzig.

Paket mit Weinen selbst zusammenstellen

Die individuelle Auswahl bestimmt den Paketpreis, der zwischen 70 und 86 Euro liegt. Neben den Top-Weinen werden auch "Weinfest-Specials" angeboten: So kann man beispielsweise dem Weinpaket noch zwei original Mainschleifen-Weinfestgläser oder eine Tüte gebrannte Mandeln für noch etwas mehr Weinfest-Stimmung hinzufügen.

Normalerweise wären 50.000 Gäste gekommen

Am 14. August wären in der Weinstadt am Main rund 50.000 Weinliebhaber aus der ganzen Welt zu Frankens größtem Open-Air-Weinfest zusammengekommen, um sich fünf gesellige Tage lang bei Live-Musik und Volksfeststimmung durch 120 Frankenweine aus den Lagen der Volkacher Mainschleife zu probieren. Das Corona-Virus bedeutete aber für die 72. Auflage des beliebten Weinfestes das Aus.

