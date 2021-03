Wegen Corona: Fränkische Kliniken teilen Personal

Die Bezirkskliniken Mittelfranken und der diakonische Träger Diakoneo haben vereinbart, sich bei Personalengpässen gegenseitig zu helfen. Wie ein Sprecher der Bezirkskliniken mitteilt, einigten sich die beiden Unternehmen darauf, Personal kurzfristig und unkompliziert auszutauschen, sollte es aufgrund der Corona-Pandemie zu einem Personalmangel kommen. "Die Corona-Pandemie hat uns nochmals gelehrt, wie wichtig es ist, als Team zusammenzustehen und an einem Strang zu ziehen", sagt Matthias Keilen, Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken. Das gelte sowohl innerhalb der Klinik als auch im Gesundheitswesen insgesamt. Deshalb sei es nur logisch, hier vorsorglich Partner zu suchen.

Zusammenarbeit aus "Verantwortung für die Region"

Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Diakoneo begrüßt die Initiative der Bezirkskliniken, um bei der Versorgung der Bevölkerung neue Wege zu gehen. Der Vertrag sei ab sofort in Kraft und regele alle Details, um Personal sofort stellen zu können.

"Die Kooperation wird uns nicht nur in konkreten Situationen helfen. Wir zeigen damit Verantwortung für die Region und wollen gemeinsam für sie etwas bewegen." Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Diakoneo

Die Bezirkskliniken Mittelfranken beschäftigen mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie sowie Neurologische und Geriatrische Rehabilitation. In acht Kliniken, zwei Heimen und einer Vielzahl von Außenstellen halten sie rund 1.700 Betten und Behandlungsplätze vor.

Diakoneo betreibt mehrere Kliniken in Franken

Diakoneo ist mit rund 10.000 Mitarbeitern und 200 Einrichtungen nach eigenen Angaben das größte diakonische Sozialunternehmen in Süddeutschland. Zum Verbund gehören das Diak Klinikum in Schwäbisch Hall, die Rangauklinik Ansbach, die Klinik Schwabach, die Klinik Neuendettelsau, die Klinik Hallerwiese sowie die Cnopf‘sche Kinderklinik in Nürnberg. In den rund 200 Einrichtungen arbeiten Mitarbeiter in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pflege, Wohnen und Arbeit.

Infiziertes Personal sorgte in der Vergangenheit für Aufnahmestopp

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es immer wieder Corona-Ausbrüche in fränkischen Kliniken gegeben. Anfang dieses Jahres haben sich beispielsweise mehr als 60 Menschen im Klinikum Ansbach mit dem Coronavirus infiziert. Das Klinikum Neuendettelsau verhängte Ende Januar einen Aufnahmestopp, weil immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Corona-Infektionen ausfielen.

Umfrage: Pflegekräfte leiden massiv unter Corona-Pandemie

Doch nicht nur die Infektionen sorgten in der Pflege bundesweit für eine Mehrbelastung. Mangelnde Schutzausrüstung, keine oder unsystematische Tests und Überlastung: Das waren auch in der zweiten Pandemiewelle die zentralen Probleme in der Pflege. Diese Ergebnisse hat eine bundesweite Umfrage des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe ergeben. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.