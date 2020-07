Wegen Corona-Fall: Kinderkrippe in Velden geschlossen

In der Kinderkrippe im Markt Velden (Lkr. Landshut) ist die Corona-Erkrankung eines dort betreuten Kindes bestätigt worden. Das gab das Landratsamt am Abend bekannt. In Abstimmung mit der Verwaltung des Marktes Velden, der die Einrichtung trägt, ist die Einrichtung daher mit sofortiger Wirkung geschlossen worden.

Gesundheitsamt organisiert Coronatests

Die Krippe ist vorläufig bis einschließlich Freitag 17. Juli geschlossen. Alle Kinder und Mitarbeiter der Kindertagesstätte sind bis dahin in Quarantäne, unabhängig davon, wie ihr Testergebnis in den kommenden Tagen ausfällt. Das Gesundheitsamt Landshut nimmt mit allen Erziehungsberechtigten Kontakt auf und organisiert die notwendigen Untersuchungen.

Quarantäne in Asyl-Unterkunft

Das positiv auf Covid-19 getestete Kind war in einer Asylunterkunft in Velden untergebracht und lebte dort mit seiner Mutter und zwei Geschwistern sowie fünf weiteren Personen in einer Wohngemeinschaft. Die Mutter und ihre drei Kinder sind in eine andere Asyl-Unterkunft im Landkreis verlegt und dort unter Quarantäne gestellt worden. Von Seiten des Landkreises Landshut sind ihre Verpflegung und die ärztliche Betreuung garantiert worden, zudem ist durch einen Sicherheitsdienst die Quarantäne sichergestellt.

Auch Hort und Grundschule betroffen

Der Hort an der Grundschule Velden ist vorsorglich bis einschließlich Freitag 10. Juli geschlossen. Ob die Einrichtung ab Montag 13. Juli wieder geöffnet ist, wird nach Abschluss der vom Landratsamt eingeleiteten Untersuchungen von Kontaktpersonen entschieden. An der Grundschule findet als Vorsichtsmaßnahme zunächst bis Freitag, 10. Juli, für die Klassen 1c und 2a sowie die Notbetreuung kein Unterricht statt. Ob ab Montag, 13. Juli der reguläre Schulbetrieb wieder möglich ist, wird unverzüglich bekanntgegeben.

Diese Schutzmaßnahmen betreffen derzeit nur die Kinder aus den genannten Einrichtungen beziehungsweise Schulklassen. Für Geschwisterkinder bestehen keine Einschränkungen. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in der Region Landshut hat sich somit bis dato (Stand: Donnerstag, 9. Juli, 17 Uhr) auf 969 Personen erhöht.