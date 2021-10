Sieben Abgeordnete infiziert: Schärfere Corona-Regeln im Landtag

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat wieder eine Maskenpflicht für das Plenum verhängt. Sie gilt vorerst bis Ende des Monats und damit für die Plenarsitzung nächsten Mittwoch (27. Oktober), wie der Landtag mitteilte. Hintergrund seien mehrere aktuelle Corona-Fälle.

Sieben Positiv-Tests

Laut einer Landtagssprecherin wurden zuletzt sieben Abgeordnete positiv auf das Coronavirus getestet: Nach vier Fällen in der vergangenen Woche seien nun noch einmal drei dazugekommen. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei allen positiven Tests um Schnelltests handelt oder ob einige Ergebnisse schon mit einem genaueren PCR-Test bestätigt sind.

Aigner betonte: "Auch wenn in Bayern insgesamt Versammlungen möglich sind und keine generelle Maskenpflicht gilt, müssen wir als Verfassungsorgan strengere Maßstäbe an uns anlegen." Obwohl die meisten Abgeordneten doppelt geimpft seien, könne das Coronavirus übertragen werden. "Die Maskenpflicht am Platz ist ein effektives Mittel und hilft uns allen!"

Landtag: PCR-Tests für Abgeordnete

Die Abgeordnete müssen bei der nächsten Plenarsitzung auch am Sitzplatz einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske tragen. Zusätzlichen Schutz bringen den Angaben zufolge Trennscheiben und die Lüftungsanlage des Saales - beides ist allerdings nicht neu, sondern seit Monaten im Einsatz. Für die Plenarsitzung am 11. November soll erneut beraten und je nach Infektionslage über die Maskenpflicht am Platz entschieden werden.

In den Ausschüssen des Landtags gilt lediglich eine "dringende Empfehlung" zum Tragen einer Maske. Dort seien Luftfilter in Betrieb und die entsprechenden Hygieneabstände können eingehalten werden, hieß es zur Begründung. Zusätzlich biete das Landtagsamt wieder Möglichkeiten für einen PCR-Test.

Seit Anfang Oktober mussten die Abgeordneten im Landtag an ihrem Sitzplatz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Seitdem können das Plenum und die Ausschüsse auch wieder in Vollbesetzung tagen. Zuvor trat der Landtag während der Corona-Pandemie nur mit der Hälfte der Abgeordneten zusammen.

FW-Abgeordneter positiv getestet

Zu den aktuell positiv Getesteten zählt ein Abgeordneter der Freien Wähler (FW), der noch am Dienstag an einer Fraktionssitzung teilgenommen hatte. "Es handelt sich um einen Impfdurchbruch bei einem doppelt geimpften Abgeordnetenkollegen, der höchst verantwortungsvoll handelte und die Fraktion sofort nach Bekanntwerden der möglichen Infektion über sein positives Testergebnis in Kenntnis setzte", teilte FW-Fraktionschef Florian Streibl mit.

Nach dem positiven Schnelltest wurde demnach noch ein PCR-Test vorgenommen - das Ergebnis steht noch aus. Mehrere Kollegen und Mitarbeiter, die engeren Kontakt mit dem möglicherweise infizierten Abgeordneten hatten, begaben sich den Angaben zufolge "in freiwillige Selbstisolation".

"Sicherheitshalber": Aiwanger sagt Termine ab

Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte laut seinem Ministerium keinen direkten Kontakt zu dem betroffenen Abgeordneten. Deshalb müsse Aiwanger auch nicht offiziell in Quarantäne. Trotzdem sagte der Minister "sicherheitshalber" seine öffentlichen Termine der nächsten Tage ab. Er lasse sich weiterhin täglich testen, teilte das Ministerium mit. Aiwanger ist nicht gegen Covid geimpft, im Sommer sorgten impfskeptische Aussagen von ihm für Schlagzeilen.

FW-Fraktionschef Streibl betonte derweil, angesichts gestiegener Corona-Zahlen müsse verstärkt mit Impfdurchbrüchen gerechnet werden – gerade Ungeimpfte seien nun hoch gefährdet. "Daher appelliere ich an alle Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, dies möglichst rasch nachzuholen und sich dennoch weiterhin regelmäßig testen zu lassen. So verhindern wir, dass sich die laufende vierte Infektionswelle weiter aufbauen kann."

Landtag: Wohl über 80 Prozent der Abgeordneten geimpft

Im September hatte eine freiwillige Erhebung des Landtagsamts gezeigt: 86 Prozent der 185 teilnehmenden Abgeordneten sind gegen Corona geimpft. Bei der impfkritischen AfD war zum Zeitpunkt der Erhebung offenbar jeder dritte Abgeordnete geimpft.