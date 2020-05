Wegen Corona: Erstes Autokino der Oberpfalz hatte Premiere

Das erste und bisher einzige Autokino in der Oberpfalz hat am Dienstag in Wackersdorf im Landkreis Schwandorf eröffnet. Wie der Betreiber Frederik Hohrath dem BR erzählt, hätten bei der Premiere auf dem Eventparkplatz, bei der das Rennfahrer Drama "Rush" lief, 100 Autos Platz genommen.

Kontaktlose Vorstellung

Während der gesamten Veranstaltung wurde auf einen kontaktlosen Umgang geachtet. Online-Tickets wurden durch das geschlossene Autofenster gescannt, Essen und Trinken mussten sich die Besucher selbst mitbringen und das Auto durfte nicht verlassen werden. Wer doch mal raus musste, hatte eine Maske zu tragen. Auch während des Films war das Fensteröffnen nicht erlaubt.

Der Filmsound ist über eine Frequenz im Autoradio zu hören. Cabrios sind verboten. Das Autokino würde gut ankommen, so Hohrath, so sei das kommende Wochenende beinahe komplett ausgebucht.

Stadt entscheidet über Weiterführung

Wenn es nach dem Veranstalter geht, wird das Autokino auch nach der Corona-Krise weitergeführt. Das letzte Wort hätte da aber noch die Stadt, so Hohrath. Vorerst ist das Event noch bis zum 3. Juni mit 15 Spieltagen geplant.

Hohrath betreibt eigentlich ein Kino in Schwandorf. Aufgrund der Corona-Krise entschied er sich dazu, ein kontaktloses Autokino ins Leben zu rufen.