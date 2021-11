Wegen Corona: Erneutes Besuchsverbot im Krankenhaus Agatharied

Wegen der hohen Corona-Inzidenzen in der Region erlässt das Krankenhaus Agatharied (Landkreis Miesbach) ab dem heutigen Dienstag erneut ein Besuchsverbot für die gesamte Klinik. Das teilt das Krankenhaus auf seiner Internetseite mit. Die Inzidenz für den Landkreis Miesbach liegt laut RKI am Dienstag bei 621 und ist damit seit dem Vortag noch einmal sprunghaft angestiegen – am Montag war eine Inzidenz von 558 gemeldet worden.

Wenige Ausnahmen werden streng kontrolliert

Ausnahmen für das Besuchsverbot im Krankenhaus Agatharied gibt es nur für "dringende Notfälle", heißt es auf der Internetseite. Dazu gehören Besuche von engsten Angehörigen bei Sterbenden sowie bei schwer dementen Patienten, Begleitpersonen von kranken Kindern sowie eine Begleitung werdender Mütter zur Geburt.

Auch diese Personen dürfen nur ins Krankenhaus, wenn sie geimpft oder genesen sind oder einen negativen Corona-Test nachweisen können. Ein Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter sein als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Eine Testung im Krankenhaus ist nicht möglich.