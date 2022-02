Wegen Corona: Deutlicher Jobverlust im bayerischen Gastgewerbe

Das bayerische Gastgewerbe hat sich 2021 nicht vom coronabedingten Einbruch des Vorjahres erholt. So nahm auch im zweiten Corona-Jahr die Zahl der Beschäftigten deutlich ab. Wie das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mitteilt, arbeiteten im Jahr 2021 8,8 Prozent weniger Menschen in Gastronomie und Beherbergung als im Vorjahr. Die Beschäftigtenzahl ist somit das zweite Jahr in Folge zurückgegangen.

Mitarbeiter-Zuwachs auf Campingplätzen

Betroffen waren davon alle Bereiche des Gastgewerbes, bis auf die Campingplätze: Hier arbeiteten 2021 1,6 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr. Auch auf den Umsatz wirkte sich die Pandemie 2021 weiter aus: Er ging preisbereinigt in der Beherbergung um 1,0 Prozent und in der Gastronomie um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die größten Umsatzeinbußen weisen Ferienunterkünfte und "sonstige Beherbergungsstätten" mit 13,2 Prozent auf.

Größter Umsatzrückgang in Kneipen, Bars und Cafés

In der Gastronomie verzeichnet der "Ausschank von Getränken" mit 10,6 Prozent den größten Umsatzrückgang zum Vorjahr (alle Werte preisbereinigt). Im Vergleich zum Lockdown-Monat Dezember 2020 liegen sowohl der Umsatz als auch die Zahl der Beschäftigten im Dezember 2021 deutlich höher. Von einem Aufwärtstrend lässt sich zum vergangenen Jahresende aber nicht sprechen, denn verglichen mit dem November 2021 sind im Dezember 2021 Umsatz und Beschäftigte zurückgegangen: Im gesamten Gastgewerbe arbeiteten im Dezember 5,3 Prozent Menschen weniger als im Vormonat. Der Umsatz sank nominal – also nicht preisbereinigt – um 12,8 Prozent.