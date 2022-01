Wegen Corona-Demo: Symbolischer Kehraus in Frammersbach

Rund 110 Personen beteiligten sich in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) an diesem Montagnachmittag an einem symbolischen Kehraus. Aufgerufen hatte dazu ein Aktionsbündnis der vier im Frammersbacher Gemeinderat vertretenen Parteien als Reaktion auf einer als "Wanderung für ein freie Impfentscheidung und die Wiederherstellung aller Grundrechte" angemeldete Kundgebung am Sonntagnachmittag mit rund 300 Teilnehmern.

Man habe "symbolisch von den falschen und letztlich lebensgefährlichen Behauptungen säubern wollen, die am Sonntag an diesem Ort verbreitet worden sind", so die Sprecher bei der Veranstaltung hinter dem Rathaus am Edeka-Parkplatz.

Gesprächsbereit gegenüber Zweiflern

Weltweit seien bis heute Millionen von Menschen infolge von Covid-19 gestorben. Es sei ungeheuerlich, dass diese Tragödie von sogenannten Querdenkern kleingeredet oder sogar ganz abgestritten wird, richteten die beiden Sprecher abwechselnd an die Frammersbacher.

Die Botschaft des Aktionsbündnisses: "Wir halten zusammen und treten jeglicher Desinformation mit aller Entschlossenheit entgegen." Sie boten ihre Gesprächsbereitschaft allen an, die Fragen und Zweifel zur Corona-Problematik haben und bekräftigten, niemanden auszugrenzen. Dies gelte aber nicht für Menschen aus oft rechtsextremen Gruppierungen, die die Pandemie "für ihre üblen politischen Interessen missbrauchen". "Von diesen Gruppen distanzieren wir uns hier ausdrücklich", hieß es.

Viele Demonstranten von auswärts

Weitere Versammlungsteilnehmer dankten dem Aktionsbündnis spontan für die Organisation der Veranstaltungen übers Wochenende – darunter eine Andacht in der Kirche. Betont wurde noch einmal, dass kaum Ortsbürger und Frammersbacherinnen am Wandertag teilgenommen hatten und die große Mehrheit von auswärts gekommen sei. Ein weiterer spontaner Redner zog den Vergleich zu Gerüchten und Unwahrheiten im Zuge der HIV-Behandlungsmöglichkeiten Anfang der 2000er Jahre.