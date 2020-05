Wegen Corona: CSU trifft sich digital zum Parteitag

Die CSU hat Parteitag - aber keiner geht hin. Wegen der Corona-Pandemie trifft sich die Partei zum ersten Mal in ihrer Geschichte ausschließlich online. Manfred Weber, der stellvertretende Parteivorsitzende der CSU, freut sich darauf. Er spricht von einem "Testflauf".

Großes Thema: Merkel-Macron-Plan

Man sei gespannt, ob in der digitalen Welt auch Parteiarbeit möglich sei, so der Niederbayer. Eins der großen Themen auf dem ersten digitalen Parteitag werde der milliardenschwere Merkel-Macron-Plan sein.

Dazu sagte Weber, man müsse sich den Vorschlag in der CSU noch im Detail anschauen. Die Grundaussage, dass Europa solidarisch sein müsse, fördere die CSU allerdings. Weber selbst unterstütze den Merkel-Macron-Plan. Er würde Europa einen richtigen Schwung geben wirtschaftlich durchzustarten, meinte der CSU-Vize. Ihm sei dennoch wichtig, dass die Gelder nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft investiert werden würden. Beispielsweise in den Aufbau eines 5G-Netzwerkes für die gesamte Europäische Union, um damit unter anderem in der Digitalisierung durchzustarten.