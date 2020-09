Wegen Corona: Coburg könnte 2025 zahlungsunfähig sein

Die Stadt Coburg sieht sich aufgrund der Corona-Pandemie dazu gezwungen, in den nächsten Jahren weniger Geld auszugeben. Man rechne für das Jahr 2021 mit einem Haushaltsminus in Höhe von acht Millionen Euro, bestätigt Louay Yassin, Sprecher der Stadt Coburg, dem BR auf Nachfrage. Wenn sich die finanzielle Situation nicht verbessere, seien die Rücklagen der Stadt aufgebraucht. Spätestens 2025 sei Coburg dann nicht mehr zahlungsfähig, so Yassin.

Coburger Appell: Auf unnötige Kosten verzichten

Das Amt der Allgemeinen Finanzwirtschaft hat deshalb bei einem Termin am Freitag an alle Verantwortlichen appelliert, in den nächsten Jahren auf unnötige Kosten zu verzichten, um die Deckungslücke zu schließen und langfristige Schulden zu vermeiden. Weil bisher noch ausreichend Rücklagen vorhanden seien, sei die Stadt noch nicht an dem Punkt angekommen, einen radikalen Sparkurs fahren zu müssen, so Yassin.

Bürger müssen sich auf Sparmaßnahmen in Coburg einstellen

Sowohl die Politik als auch die Bürger müssten sich auf Abstriche in einigen Bereichen einstellen. Als Beispiel nannte Yassin, dass die Stadt Coburg als "wohlhabende Kommune" in Zukunft bei der Anschaffung neuer Straßenlaternen nicht mehr die teuerste Variante kaufen könne.