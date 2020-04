Corona-Krise: Auslandsstudenten der Uni Bamberg vor Problemen

Andreas Weihe leitet das Akademische Auslandsamt an der Universität Bamberg. Er betreut die 30 Auslandsstudenten, die vor vier Wochen in ein fremdes Land gekommen sind.

Studierenden fehlt Geld für Miete

Für viele von ihnen sei es in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen schwierig, Zugriff auf ihren Aufenthaltstitel zu bekommen. Ohne die bekommen sie aber auch keinen Vertrag als studentische Hilfskraft. Dadurch fehle vielen Studierenden das Geld für die Miete. Man müsse jetzt improvisieren, so Weihe. Studierende, die Probleme haben, ein Bankkonto zu eröffnen, müssten die ersten Raten des Stipendiums in bar ausgezahlt bekommen. Was nicht so leicht sei, denn Bargeld gebe es an der Universität keines.

Vorteile des kleinen Bambergs

Manch eine Studentin habe bereits mit dem Gedanken gespielt, vor der Bürokratie zu entfliehen und wegen der Corona-Krise Bamberg nach nur einer Woche wieder zu verlassen. Doch die Gefahr, sich zu Hause in einer Millionenstadt an Corona zu infizieren sei ungleich höher als im weniger dicht besiedelten Bamberg, sagt beispielsweise Samantha Gomez aus New York. Und ja, die Uni laufe derzeit zwar nur online, aber sie hoffe, dass die Bibliothek und ein paar Museen bald aufmachten. Ihre Entscheidung hier zu bleiben, bereue sie nicht.