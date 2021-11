Wegen Corona: Aus für Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg?

Coronabedingt kommen aber viel jetzt weniger Besucher als erwartet, auch Feuerwehr-Fortbildungsseminare, Kindergeburtstage und Firmenfeiern fallen pandemiebedingt jetzt reihenweise weg. "Wenn wir keinen Sponsor finden, müssen wir über die Schließung nachdenken", so Sprecher Frank Habermair zum BR, denn alle Fixkosten würden trotz Corona-Flaute weiter laufen.

Augsburger Weihnachtsbombe sollte nächstes Highlight werden

Dabei ist für Mitte Dezember eigentlich noch eine Sonderausstellung geplant, zum 5. Jahrestag der Entschärfung der Augsburger Weihnachtsbombe. Die Hülle der Minen-Bombe, eines 1,8 Tonnen schweren so genannten "Wohnblock-Knackers" soll künftig dauerhaft in in der Erlebniswelt zu sehen sein. Über 50.000 Menschen mussten am 1. Weihnachtsfeiertag 2016 evakuiert werden.

Ziel ist Brandprävention

Frank Habermair, der frühere Chef der Augsburger Berufsfeuerwehr hatte die Idee zur Erlebniswelt, die im Augsburger Textilviertel in einer früheren Industriehalle untergebracht ist. Die Besucher sollen erfahren, wie Brände entstehen und wie sie gelöscht werden, wie die Arbeit der Feuerwehr abläuft und was sich im Lauf der Zeit verändert hat. Es gibt historische Löschfahrzeuge zu sehen, einen Erdbebensimulator, einen begehbaren Feuermelder und einen so genannten Flashover-Raum, der den Besuchern hautnah zeigt, wie extrem schnell ein Feuer riesig werden kann.

Simulation: Feuerwalze rollt über Köpfe der Besucher

Auf Knopfdruck flutet dabei eine gelbgrüne Feuerwalze knapp unter der Zimmerdecke über die Köpfe der Besucher hinweg, die Hitze ist schlagartig am ganzen Körper zu spüren. So etwas entsteht, wenn ein Brand plötzlich Sauerstoff zugeführt bekommt, eine im Ernstfall lebensgefährliche Situation, in der Erlebniswelt eine sichere Vorführung - mit dem Ziel, Brandschutz erlebbar zu machen. Laut Habermair eine bundesweit einmalige Sache: "So etwas wie uns gibt es sonst nicht".

Die Kinder hätten nicht sterben müssen, dachte sich der Feuerwehrchef oft

Frank Habermair hatte die Idee zur Feuerwehrerlebniswelt. Seit seiner aktiven Zeit als Chef der Augsburger Berufsfeuerwehr liegt ihm der Brandschutz vor allem am Herzen: "Ich hab mir oft gedacht, das hätte nicht so passieren müssen, die Leute hätten nicht verletzt, die Kinder nicht tot sein müssen." Brände seien deshalb so schlimm, weil die Menschen oft völlig unvorbereitet seien und in der Panik falsch reagieren würden.

Kindgerecht und spannend - und vielleicht auch lebensrettend

Einer der wenigen Besucher ist Fabian Bühler, er ist mit seinem sechs Jahren alten Sohn Paul gekommen: "Wir wollten schon ganz lange hier her, ich find es sehr modern, sehr ansprechend, da reden wir auch zuhause drüber, wann man die Feuerwehr rufen soll im Notfall, das kann man hier lernen."

Habermair nickt, er und sein Team haben monatelang am Konzept gefeilt. Er hofft jetzt auf Unterstützung durch einen Sponsor oder auf doch noch viele Besucher, denn das Thema Brandschutz ist zu wichtig, meint Habermair: "Wenn man hier durchgeht, und sich Gedanken macht wie sieht es denn bei mir aus daheim, wo brauch ich einen Brandmelder, wie komme ich im Ernstfall raus - das würde viele Leben retten".

