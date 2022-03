Oberfrankens Krankenhäuser: Aufschiebbare Behandlungen verboten

Die Regierung von Oberfranken hat 16 Krankenhäuser im Bezirk angewiesen, sämtliche aufschiebbare Behandlungen zu unterlassen. Wie es in einem Schreiben der Regierung vom Mittwoch heißt, sollen stattdessen Kapazitäten für die Behandlung von Notfällen und Covid-19-Patienten vorgehalten werden.

Corona-Notfallplan: Aufschiebbare Behandlungen verboten

Die Anordnung gelte zunächst bis zum 30. April und soll Mitte des Monats überprüft werden. Die Regierung beruft sich dabei auf einen Notfallplan der Staatsregierung für die Corona-Pandemie, der bei besonders hohen Patientenzahlen in den Krankenhäusern greife. Bei den angewiesenen Kliniken handelt es sich um die sogenannten Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser der oberfränkischen Rettungszweckverbände.

16 Krankenhäuser in Oberfranken betroffen

Neben dem Klinikum Bayreuth und dem Krankenhaus Hohe Warte zählen dazu die Kliniken in Bamberg, Forchheim, Scheßlitz, Burgebrach, Kulmbach, Pegnitz, Coburg, Kronach, Lichtenfels, Hof, Münchberg, Naila, Marktredwitz und Selb. Wie es von der Regierung heißt, führe das derzeit sehr hohe Infektionsgeschehen zu erheblichen Personalausfällen in den Krankenhäusern und dort insbesondere im Bereich der Pflege. Die Regierung nennt die Situation in den Kliniken "deutlich verschärft".

Normalstationen besonders betroffen

Anders als in früheren Phasen der Corona-Pandemie seien heute nicht die Intensiv- sondern die Normalstationen besonders betroffen. Die Anzahl der Patienten mit Covid-19 auf Normalstationen sei in Oberfranken von unter 100 Ende Januar auf 614 Ende März gestiegen.

Die Anzahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen sei im gleichen Zeitraum von acht auf mehr als 30 gestiegen. Die Anordnung galt zuletzt von November 2021 bis Januar 2022. Sie sei zunächst nicht verlängert worden, weil eine Überlastung der Krankenhäuser nicht mehr drohte.