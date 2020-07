Wegen Corona: Abi-Feier heuer in Tirol?

Die Abiturientinnen und Abiturienten trifft es heuer hart: In vielen Orten müssen sie wegen den Corona-Regeln auf die geplante Abi-Feier verzichten. Doch einige Schülerinnen und Schüler haben sich Schlupflöcher gesucht, um den Bestimmungen zu entkommen, die wegen Corona in Bayern gelten. In Garmisch-Partenkirchen weichen sie etwa ins benachbarte Tirol aus. Die Abschlussklasse des Benediktinergymnasiums Kloster Ettal sucht noch nach einer Location.

Keine Regeln oder Empfehlungen für Abi-Feiern

"Wir waren hier acht Jahre auf der Schule. Wir bekommen alle Unterstützung von der Schule und hoffen auf eine ordentliche Abschlussfeier", sagt Milena Weber, Stufensprecherin der Jahrgangsstufe 12 am Gymnasium Ettal. "Wir wollen nicht nur abgefertigt werden, dass wir jetzt dann weg sind. Das wäre mir wichtig.“ Es gebe keine Richtlinie des Kultusministeriums, sagt Milena. "Würde es die geben, würden wir uns selbstverständlich daran halten.“

Gymnasium aus Garmisch-Partenkirchen feiert in Tirol

Egal nach welchen Regeln – ein Veranstaltungsort muss her, an dem 38 Abiturientinnen und die Eltern, Geschwister und Lehrer feiern können, alles in allem über 150 Leute. "Wir haben bei den Kollegen in den Gymnasien in Garmisch-Partenkirchen nachgefragt: Was habt ihr für Ideen?", erzählt Mariella Ternes, ebenfalls Stufensprecherin am Gymnasium Ettal. Die Schülerinnen und Schüler des Werdenfels-Gymnasiums etwa haben ihre Abi-Party nach Ehrwald in Tirol verlegt, da die Regeln dort lockerer sind.

In Österreich sind Veranstaltungen bis 250 Menschen erlaubt

In Österreich sind seit dem 1. Juli Veranstaltungen bis zu 250 Personen erlaubt, wenn es feste Sitzplätze gibt. Ohne festen Sitzplatz sind 100 Personen zugelassen. Auch beim Mund- und Nasenschutz gehen die Lockerungen in Tirol weiter als in Bayern. Auch den Ettalern kam deshalb die Idee, in Tirol zu feiern. Doch ein Hotel hat bereits abgesagt - die Suche geht weiter.

Abschluss-Zeugnisse im Gottesdienst

Der Termin beim Friseur für den festlichen Abend ist schon geplant. Beim Programm gibt es Einschränkungen. Die Abiturientinnen und Abiturienten würden gerne eine Band engagieren, aber das ist ihnen zu unsicher. Getanzt wird im Zweifelsfall bei der Nachfeier der Abi-Klasse im privaten Rahmen. Darauf wollen sie auf keinen Fall verzichten.

Fest steht, dass es am 18. Juli einen Schulgottesdienst in Ettal gibt, bei dem die Abschlusszeugnisse verteilt werden. Am Abend soll mit einem gemeinsamen Essen die Erinnerung an acht Jahre Schulzeit aufleben – mit einem denkwürdigen Finale im Corona-Jahr 2020.