Wegen Corona: 79-Jähriger betreut Fische aus dem Seniorenheim

Wer kümmert sich um die Pfauenaugenbuntbarsche? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen Tagen das Personal einer Senioreneinrichtung der Otto und Anna Herold-Stiftung in Karlstadt – zusätzlich zu der sowieso schon angespannten Coronasituation. Eine Bewohnerin, die sich sonst um die Fische kümmert, muss corona-bedingt in ihrem Zimmer bleiben. Ein zuständiger Pfleger fiel aus. Die Tiere konnten nicht mehr wie gewohnt versorgt werden. Doch Hilfe kam aus dem Ort.

Übergabe der Fische an der frischen Luft

Um das Pflegepersonal zu entlasten, kontaktierte das Heim den 79 Jahre alten Horst Schmidt. Die Verantwortlichen baten ihn, die vier großen Pfauenaugenbuntbarsche zu übernehmen. Schmidt sagte zu. Da Besucher das Heim nicht betreten dürfen, fischte eine Betreuungsassistentin das Aquarium kurz darauf ab und übergab in einem Eimer die Fische. Diese nahm Horst Schmidt an sich: an der frischen Luft, vor dem Seniorenheim.