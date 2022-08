Wegen Brandgefahr: Kein Feuerwerk beim Chamer Volksfest

Ein für Montagabend geplantes Feuerwerk anlässlich des Volksfests in Cham ist kurzfristig abgesagt worden. Grund ist die hohe Brandgefahr wegen der Trockenheit, wie der Volksfestverein mitteilte. Brandschutzbehörden und Feuerwehr hätten die Veranstalter gebeten, noch einmal zu überdenken, ob das Feuerwerk stattfinden muss. Daraufhin habe man sich zur Absage entschlossen. Das Chamer Volksfest hat elf Tage gedauert. Das Feuerwerk hätte am Montagabend um 22 Uhr Abschluss des Festes gezündet werden sollen.

In Cham besteht Gefahrenstufe vier

In der Region gilt angesichts des heißen, trockenen Sommerwetters aktuell der sogenannte Graslandfeuerindex der Stufe vier. Das bedeutet: es besteht hohe Gefahr für das Entstehen von Wald- und Wiesenbränden. Die Feuerwehr hatte den Volksfestveranstaltern im Vorfeld mitgeteilt, es sei ihren Einsatzkräften nicht möglich, das gesamt Areal, in denen Glutreste herabfallen könnten, zu überwachen. Sepp Altmann, Präsident des Volksfestvereins, zog deshalb Konsequenzen: "Unter diesen Umständen haben wir, wenn auch schweren Herzens, leider keine andere Wahl, als das angekündigte Feuerwerk abzusagen", teilt Altmann mit.

Waldbrand in Hanzing

In Cham hatte sich erst in der vergangenen Woche ein größerer Waldbrand ereignet. Am Freitag war dort im Ortsteil Hanzing auf einem Holzlagerplatz ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand allerdings rasch löschen, auch ein Polizeihubschrauber mit Löschbehälter war dabei im Einsatz. Der Schaden war vergleichsweise gering.