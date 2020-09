Wegen Bombe: Krankenhaus Weiden wird in zwei Wochen evakuiert

In Weiden wurde bei Sondierungen für Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden. Sie soll am 27. September entschärft oder geborgen werden, das teilt die Stadt Weiden mit. Eine bayernweit einmalige Evakuierungsaktion ist dazu notwendig.

1.500 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden

Die amerikanische 250-Kilo-Bombe liegt an einem heiklen Punkt. Im 500-Meter-Radius befinden sich unter anderem das Klinikum, ein Altenheim und auch die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz (ILS). Rund 1.500 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden - die Planungen dafür sind angelaufen. Die Anwohner wurden bereits mit einem Brief von der Stadt informiert. Zudem richtet die Stadt ein Bürgertelefon ein. Ab dem 14.09. ist es zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer 0961/81-3838 erreichbar. Weitere Fragen ebenfalls per E-Mail an: bt@weiden.de.

Am Klinikum sind der OP-Bereich, die Notaufnahme, die Palliativstation und auch der Hubschrauberlandeplatz betroffen. Die 85 Bewohner eines BRK-Altenheims müssen umziehen. "Das wäre alles einfach, wenn es kein Corona geben würde", sagt Jürgen Meyer, der Leiter der ILS.

ILS zieht nach München um

Viel schwieriger aber ist es, den Betrieb in der Integrierten Leitstelle sicherzustellen. Die Disponenten müssen rund um die Uhr für Notfälle erreichbar sein, rund 120 Einsätze koordinieren sie täglich in der nördlichen Oberpfalz. Für die Evakuierung zieht das komplette Team samt Technik aus Weiden für vier Tage nach München um.

In den Räumen der Berufsfeuerwehr München ist Platz für die Weidener Disponenten, die von dort aus dann die Noteinsätze in der Nordoberpfalz koordinieren, erklärt Meyer. Bayernweit habe es so eine zeitliche Verlegung einer Integrierten Leitstelle noch nicht gegeben.

Keine Operationen oder Neuaufnahmen während Entschärfung

Die Logistik für die Evakuierungen fordert den Einsatzkräften und Ehrenamtlichen Vieles ab. So werden aufgrund der Corona-Bedingungen wesentlich mehr Personal und auch Fahrzeuge für die Verlegung von Patienten oder Altenheimbewohnern gebraucht. Das Klinikum muss seinen Betrieb entsprechend koordinieren, Operationen oder auch Neuaufnahmen sind während der Entschärfung voraussichtlich nicht möglich.

Die Stadt Weiden koordiniert den Großeinsatz. Sie muss voraussichtlich auch für die Kosten aufkommen. Die Bombe wurde bei Sondierungen für den Bau von Sportplätzen entdeckt.