Wegen Blockabfertigung: Kilometerlange Staus auf Inntalautobahn

Pünktlich zu den Pfingstferien staut es sich auf der Inntalautobahn in Richtung Süden wieder. Kurzfristige Blockabfertigungen, die die Behörden in Tirol am letzten Schultag in Bayern angeordnet haben, verschärfen die Situation. Seit Freitag, 12.00 Uhr, dürfen bei Kufstein stündlich höchstens 300 Lastwagen die Abfertigung passieren.

Sobald diese Zahl erreicht ist, müssen die Lkw so lange mit der Einreise nach Österreich warten, bis sie weiterfahren dürfen.

Autofahrer müssen mit langen Staus rechnen

Die ersten Lkw parken bereits auf dem Pannenstreifen der A8 (München Richtung Salzburg). Davon betroffen ist auch der Pkw-Verkehr. Zwischen Weyarn und Rohrdorf kommt der Verkehr auf einer Länge von rund 20 Kilometern immer wieder zum Stehen.

Da die Laster auf ihrem Weg durch Tirol noch bis zum Beginn des Lkw-Nachtfahrverbots nur blockweise abgefertigt werden und diese Abfertigung erst wieder mit Ende des Fahrverbots am Samstagmorgen ab 5.00 Uhr weitergeht, ist mit erheblichen Staus insbesondere auf der A8 und der A93 auch während des Freitagabends und der gesamten Nacht zu rechnen.

Auch bei Nürnberg stockte der Verkehr auf der Autobahn 9 in Richtung München am Freitag immer wieder.

Polizei rät Autofahrern, Reise zu verschieben

Die Polizei rät allen Autofahrern, wenn möglich, die Reise in die Ferien auf den Sonntag oder die Tage danach zu verschieben. Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen sollten Reisende auf jeden Fall genügend zum Trinken dabei haben.

"Verkehrsteilnehmer, die nicht unbedingt am Freitag oder Samstag Richtung Süden fahren müssen, sollten ihre Reisepläne noch einmal überdenken." Polizei

Die Blockabfertigung ist eine Maßnahme des Landes Tirol, um die österreichischen Autobahnen zu entlasten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kritisierte die Blockabfertigung scharf: "Es ist absolut inakzeptabel, dass Tirol an Pfingsten kurzfristig zusätzliche Lkw-Blockabfertigungen anordnet. Die Tirol-Blockade ist nicht nur eine massive Störung des deutschen Urlaubsverkehrs, sondern auch ein klarer Verstoß gegen EU-Recht und den freien Warenverkehr".