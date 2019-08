Wegen Biber oder Trockenheit? Fischsterben im Grabfeld

An der Grenze zu Thüringen, unweit von Mellrichstadt, liegt das idyllische Örtchen Mühlfeld. Der Name sagt es schon: Dort standen einst Mühlen – also muss es ja auch Wasser geben. Tatsächlich fließt der rund vier Meter breite Mahlbach durchs Dorf – oder besser: Er floss dort. Denn seit ein paar Wochen sitzen die Mühlfelder komplett auf dem Trockenen. Und das hat nicht nur mit der anhaltenden Trockenheit zu tun. Vielmehr haben sie ein tierisches Problem, das vor allem die Mitglieder des Angelvereins verzweifeln lässt.

Mühlbach trockengelegt

Normalerweise ist der Mahlbach in Mühlfeld rund vier Meter breit und 60 Zentimeter tief. In diesem Sommer aber ist dort nichts. Zwei Kilometer weiter nördlich fließt der Fellbach – normalerweise. Auch der liegt trocken. Und so kann kein Wasser in Fischteiche abgeleitet werden.

300 tote Weißfische

Die Folge: ein Fischsterben. Rund 300 Weißfische haben die Angler vergangene Woche aus dem Becken geholt – tot. So extrem hat das Frank Rittweger in 35 Jahren als Gewässerbeauftragter noch nicht erlebt. Schuld an der Situation, sagen die Angler, sei der Biber.