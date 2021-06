Wegen besserer Aussicht: Personen sitzen auf Kran fest

Im Raum Wasserburg am Inn ist es am Abend zu einem längeren Stromausfall gekommen. Die Stadt war rund 90 Minuten ohne Strom, in einigen Ortschaften weiter nördlich dauerte der Ausfall bis kurz vor Mitternacht. Dabei kam es zu einem kuriosen Vorfall.

Mit dem Baukran in luftige Höhe gezogen

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks ließen sich zwei Personen am Abend im Albachinger Ortsteil Zell in einer Wanne an einem Baukran mehrere Meter hochziehen. Von dort oben genossen sie die Aussicht nebst Sonnenuntergang. Dann fiel der Strom aus und somit auch die Elektrik des Krans. So mussten die beiden Personen mehrere Stunden in der nach oben gezogenen Wanne ausharren.

Personen saßen über mehrere Stunden fest

Weil die Temperaturen angenehm waren und kein Gewitter aufzog, bestand für die beiden keine Gefahr. Kurz vor Mitternacht kam der Strom zurück und die Wanne konnte wieder herabgelassen werden. Die Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt.