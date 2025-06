Wegen Bedrohungslage: CSD-Parade in Regensburg abgesagt

Die Organisatoren des Christopher-Street-Day (CSD) in Regensburg haben wegen einer abstrakten Bedrohungslage die Pläne für den diesjährigen CSD am 5. Juli ändern müssen. So werden die erwarteten 2.000 Teilnehmer dieses Jahr nicht auf der gewohnten Paraden-Strecke durch die Stadt ziehen, sondern eine stationäre Kundgebung auf dem Domplatz abhalten. Danach führt ein kürzerer Demonstrationszug über die Steinerne Brücke nach Stadtamhof, wo ein Straßenfest geplant ist.

Landeskriminalamt ermittelt nach Drohmail

Grund für die Planänderung ist laut Organisator Alexander Irmisch eine abstrakte Bedrohungslage, wegen einer Drohmail. Aktuell ermittelt deshalb auch das Landeskriminalamt, so Irmisch. Infolge der Drohung sei gemeinsam mit der Polizei und dem Ordnungsamt entschieden worden, die Pläne so zu ändern, dass die Veranstaltungen besser gesichert werden können.

Straßenfest wird erstmals mit Pollern geschützt

"Wir werden trotzdem in der Altstadt sichtbar und hörbar sein", sagt Irmisch. Die Einsatzkräfte hätten viel zu tun und viele Überstunden, weshalb man zu einem Kompromiss bereit gewesen sei. Alexander Irmisch hofft trotz der abstrakten Bedrohungslage auf eine rege Beteiligung. Gemeinsam mit der Polizei und dem Ordnungsamt wolle man diverse Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. So werden mehr Sicherheitskräfte und Ordner eingesetzt und das Straßenfest im Stadtteil Stadtamhof erstmals mit Pollern geschützt.

Der Christopher Street Day ist ein jährliches Fest queerer Menschen, das das international in vielen Städten stattfindet. Der CSD wird oft mit bunten Paraden, Partys und verschiedenen Veranstaltungen gefeiert und dient dazu, für die Rechte und Sichtbarkeit unter anderem von Lesben, Schwulen und transsexuellen Menschen einzutreten und Diskriminierung entgegenzutreten.