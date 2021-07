Wegen Amazon: Lange Sperrung wegen Straßenbau bei Gattendorf

Die Erschließung des Technologieparks Hof-Gattendorf geht weiter voran. Wie es aus dem Landratsamt Hof heißt, wird an dem Gelände, auf dem der Versandhändler Amazon ein großes Logistikzentrum baut, bis Ende Oktober eine Straße für den Verkehr gesperrt.

Konkret geht es um die Staatsstraße 2452 bei Gumpertsreuth, einem Ortsteil von Gattendorf. Sie wird zwischen dem Kreisel an der B173 und der Einmündung in die neue Amazonstraße auf eine Breite von sieben Metern ausgebaut. Außerdem werden Abbiegespuren und eine Ampel eingerichtet.

Amazon baut zweites großes Logistikzentrum Bayerns

Seit Herbst 2020 wird bereits in dem gemeinsamen Gewerbegebiet der Stadt Hof und der Gemeinde Gattendorf das neben Graben bei Augsburg zweite große Logistikzentrum für Amazon in Bayern gebaut. Rund 1.000 Menschen sollen hier künftig eine Arbeit finden.

In dem Zentrum sollen die über das Internet bestellbaren Waren gelagert und verpackt werden. Danach gehen sie an die kleineren Einheiten: Zunächst an ein Sortierzentrum, dann an ein Verteilzentrum und schließlich an die Kunden.

Hof liegt für den Internetriesen günstig

Nach Angaben des Unternehmens fiel die Wahl auf den Standort im Landkreis Hof, weil derart große Gewerbeflächen, wie sie der dortige Automobilzuliefer- und Technologiepark Hochfranken vorhalte, in Deutschland rar seien. Hof liege zudem strategisch günstig zwischen den bereits bestehenden Logistikzentren in Leipzig, Graben, Bad Hersfeld und Frankenthal bei Ludwigshafen.