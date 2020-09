Wegen Abstandsregeln: Selbsthilfegruppen suchen größere Räume

Bisher haben sich die Selbsthilfegruppen immer in kleineren Räumlichkeiten getroffen. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln können sich die Gruppen dort aber nicht mehr treffen. Das teilt die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss) Nürnberg-Fürth-Erlangen mit.

Günstige Räume für bis zu 15 Personen gesucht

Gesucht werden nun kostengünstige Räume in Nürnberg, Fürth und Erlangen, die am Spätnachmittag oder Abend von Selbsthilfegruppen von fünf bis zu 15 Personen genutzt werden können. Wichtig ist dabei, dass in den Räumlichkeiten die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Vorschläge oder Angebote können per Telefon unter der Nummer 0911/2349449, per E-Mail (nuernberg@kiss-mfr.de) oder via Facebook-Nachricht an Kiss Mittelfranken mitgeteilt werden.

Sommerliche Alternativen im Winter nicht möglich

In den vergangenen Wochen und Monaten konnten sich die Gruppen aufgrund des sommerlichen Wetters in Parks, beim Spazierengehen oder in Biergärten treffen. In den kommenden Monaten kommen diese Alternativen witterungsbedingt aber nicht mehr in Frage.