Wegegebot im Bayerischen Wald zum Schutz von Auerhühnern

Der Auerhahn ist der Wappenvogel des Bayerischen Waldes. Um die bedrohten Vögel zu schützen, werden Wanderer gebeten, in den Lebensräumen der Tiere ab sofort auf den markierten Wegen zu bleiben. Darauf weisen Verantwortliche des Nationalparks Bayerischer Wald in einer Mitteilung hin.

Bußgelder bei Nichtbeachtung möglich

Demnach gilt im Kerngebiet des Nationalparks Bayerischer Wald ab kommenden Dienstag bis zum Sommer nächsten Jahres ein striktes Wegegebot. Ähnliche Regelungen gelten auch in der Region um den Großen Arber und den Dreisessel. Im Nationalpark verweisen an vielen Stellen Infotafeln auf die Regelungen, außerdem überwachen Ranger deren Einhaltung. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Überleben der Auerhühner sichern

"Lieber wäre es uns aber, wenn sich alle an die Regeln halten und somit der Natur mit dem nötigen Respekt und der nötigen Rücksicht begegnen", wird Nationalpark-Chef Franz Leibl in der Mitteilung zitiert. "Die markierten Wege erschließen schließlich auch alle Höhepunkte des Nationalparks." Leibl hofft auf viel Verständnis bei den Besuchern des Nationalparks Bayerischer Wald. Nur so könnten die Auerhühner auf Dauer in der Region überleben.

Drohender Energiemangel durch rücksichtslose Wanderer

Während des Winters können Auerhühner, die größte in Europa lebende Hühnervogelart, ihren Energiebedarf fast ausschließlich mit nährstoffarmen Fichtennadeln decken. Werden die scheuen Tiere von rücksichtslosen Wanderern, Schneeschuh-Gängern oder Tourensportlern aufgeschreckt und zur Flucht gezwungen, verhungern oder erfrieren sie oft wegen Energiemangels.

Schutz für Küken

Im Frühling sind dann die Küken auf die brütende Henne angewiesen. In den ersten Lebenswochen kann der Auerhahnnachwuchs seinen Wärmehaushalt nicht selbst regulieren. Flüchten aufgeschreckte Hennen, bedeutet das oft den Tod der Brut. Deswegen gilt das strenge Wegegebot in den Auerhahn-Schutzzonen im Nationalpark Bayerischer Wald, der Arberregion und im Dreisessel-Gebiet jährlich bis zum 14. Juli.