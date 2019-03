Weg vom Altherren-Image: deutscher Whisky soll durchstarten

Gerade mal zwei Prozent machen deutsche Whiskys am Markt aus. Die rund 30 Whisky-Brenner aus ganz Deutschland besprachen in Alzenau, wie dieser Anteil gesteigert werden kann. Die Strategie scheint klar: In Zukunft will die Branche auf eine neue Zielgruppe setzen - weg vom Altherren-Image, hin zu Käufern ab Mitte dreißig, mit genügend hohem Einkommen für teure Genussgüter.

Deutscher Whisky muss in Deutschland gebrannt werden

Dafür legt die Branche bei ihrer Jahresversammlung erst einmal fest, was genau deutscher Whisky eigentlich ist: "Für die Brenner von unserem Verband ist besonders wichtig, dass das Produkt wirklich in Deutschland gebrannt ist", betont Michaela Habbel, Präsidentin des Verbands deutscher Whiskybrenner. Der Rohstoff dürfe zwar auch aus der EU kommen oder weltweit bezogen werden, die Destillation müsse aber auf jeden Fall in Deutschland in einer Brennerei erfolgen. Gleiches gelte für die Lagerung der Fässer.

Das alles hat dann auch seinen Preis. Erst nach drei Jahren Lagerung darf Whisky als solcher verkauft werden und ist anschließend ab 30 Euro für den halben Liter zu haben.