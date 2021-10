Weg mit der "Dieselinsel": Bahn-Elektrifizierung Nordostbayern

Die Bahn will in den nächsten Jahren gleich drei Schienenstrecken in Nordostbayern elektrifizieren. Diesen konkreten Planungsauftrag habe der Bund nun der Bahn gegeben, sagte der Leiter des Projekts Bahnausbau Nordostbayern, Matthias Trykowski, bei der Vorstellung der Pläne in Nürnberg. Insgesamt gehe es um eine Schienenstrecke von 500 Kilometern. Damit werde die größte "Dieselinsel" in Deutschland beseitigt, freut sich Trykowski.

Franken und Oberpfalz: Bahnstrecken sollen elektrifiziert werden

Bisher ist die Elektrifizierung allerdings nur ein Planungsauftrag. Die Entscheidung für eine Realisierung steht noch aus. Konkret geht es um den Ostkorridor zwischen Hof und Regensburg, der Metropolenbahn zwischen Nürnberg, Schwandorf und Furth im Wald sowie der Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden. Derzeit fahren auf den Strecken ausschließlich Dieselloks. Der Abschnitt von Hof nach Dresden wurde bereits 2013 elektrifiziert.

Des Weiteren stehen in Nordostbayern 800 Bauprojekte zwischen Regensburg, Hof und Aschaffenburg an. Dafür wollen Bahn, Bund und Freistaat rund vier Milliarden Euro investieren, teilte die Bahn mit. So sollen etwa 70 neue Bahnbrücken entstehen, unter anderem im Bayerischen Wald und über die Autobahn A70.

Erweiterung für die S-Bahn Nürnberg geplant

Auch das S-Bahn-Netz in Nürnberg soll um 60 Kilometer ausgebaut werden und künftig ins Pegnitz- und Schnaittachtal führen. 20 neue Haltestationen sollen auf der Strecke entstehen. Das Projekt ist allerdings abhängig von der tatsächlichen Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale, sagte Projektleiter Matthias Trykowski.

Mehr Güterverkehr auf Bayerns Schienen

Außerdem wird das Schienennetz in Bayern in den kommenden Jahren für den Güterverkehr ausgebaut. Bund und Bahn wollen mehr Güter auf die Schiene bringen und den Einsatz von 740 Meter langen Güterzügen ermöglichen. An rund 75 Stellen in Deutschland sollen dazu Überholmöglichkeiten für lange Güterzüge geschaffen werden. In Bayern sind 23 entsprechende Maßnahmen geplant.

Dabei ist der Umfang der Maßnahmen sehr unterschiedlich. An einigen Stellen kann das Versetzen eines Signals um wenige Meter bereits ausreichen. Andernorts werden Weichen verschoben, Gleise verlängert, Brücken verbreitert oder komplett neue Überholgleise gebaut.