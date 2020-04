Weg für Schwarz-Grün in Augsburg ist frei

Gleich nach der OB-Stichwahl hatte die Wahlsiegerin und künftige Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber eine CSU-geführte Stadtregierung mit "grüner Handschrift" in Aussicht gestellt. Nun kommt es wohl so, wie es sich die CSU-Politikerin wünscht: Nach den Augsburger Christsozialen hat jetzt auch die Parteibasis der Grünen für die geplante Zusammenarbeit im Stadtrat gestimmt.

Fast 100 Prozent Zustimmung für Schwarz-Grün in Augsburg

Wie die Grünen am Montagabend mitteilten, haben sich bei einer schriftlichen Mitgliederbefragung 96,63 Prozent der Teilnehmenden für Schwarz-Grün ausgesprochen. Die Beteiligung lag demnach bei 57,6 Prozent. Im Koalitionsvertrag sei die grüne Handschrift "unverkennbar", so Peter Rauscher, der Vorsitzende der Augsburger Grünen. Die Stadt werde in den kommenden Jahren moderner, sozialer und klimafreundlicher.

CSU und Grüne wollen öffentlichen Nahverkehr stärken

Die Co-Vorsitzende Melanie Hippke gab als Ziel aus, Augsburg zur "lebenswertesten Stadt in Bayern" zu machen. Die Parteispitze hatte nach eigenen Angaben in den Gesprächen mit der CSU beispielsweise vereinbart, Augsburg zur klimafreundlichsten Metropole in Bayern zu machen, sprich: "nachhaltige Mobilität" voranzutreiben, also den Radverkehr zu stärken und den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Der Augsburger CSU-Bezirksverband hatte dem Koalitionsvertrag bereits vor der Grünen-Basis zugestimmt.

Augsburger CSU nennt Entscheidung der Grünen ein starkes Signal

"Ich freue mich über das klare und eindeutige Votum des Mitgliederentscheids der Grünen", so Volker Ullrich, der Augsburger CSU-Bezirksvorsitzende. Nach dem einstimmigen Ergebnis des CSU-Bezirksvorstands sei das Ergebnis des Mitgliederentscheids der Grünen ein weiteres starkes Signal des politischen Gestaltungswillens. Das zeige, dass CSU und Grüne einen "sehr guten und tragfähigen Vertrag" ausgehandelt hätten.

Schwarz-Grün mit Mehrheit im Augsburger Stadtrat

Bisher arbeiten im Augsburger Stadtrat CSU, SPD und Grüne zusammen. Schwarz und Grün wollen in den nächsten Jahren ohne die Sozialdemokraten weitermachen. Im neuen Augsburger Stadtrat hat ein solches Zweierbündnis mit 34 von 60 Sitzen eine Mehrheit.