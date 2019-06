Weg frei für gemeinsame VHS in Stadt und Landkreis Hof

In Hof ist der Weg frei für eine gemeinsame Volkshochschule für die Stadt und den Landkreis. Die Mitglieder der Landkreis-VHS haben sich in ihrer heutigen Versammlung einstimmig für den Aufnahme-Antrag der Stadt Hof ausgesprochen. Außerdem haben sie den Namen in "VHS Hofer Land" geändert. Das teilte das Landratsamt Hof mit.

Landkreis-VHS zuständig für Erwachsenenbildung im Raum Hof

Hintergrund für diesen Antrag sind die monatelangen Streitigkeiten mit dem Vorstand des Vereins VHS-Stadt Hof über die Prüfung von Unterlagen. Deshalb hatte der Stadtrat Ende April mit großer Mehrheit die Trennung vom Verein beschlossen. In Zukunft ist die Landkreis-VHS auch für die Erwachsenenbildung in der Stadt Hof zuständig.

Dafür zahlt die Stadt jährlich einen Zuschuss von 150.000 Euro. Ab 1. September 2019 nimmt die neue gemeinsame "VHS Hofer Land" ihren Betrieb offiziell auf.

"Das ist ein Meilenstein. Ich bin mir sicher, dass wir damit einen Mehrwert für die ganze Region schaffen." Oliver Bär (CSU), Landrat von Hof

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof wegen Untreue

Aufgrund der Berichterstattung über die möglichen Unstimmigkeiten bei der Verwendung von Zuschüssen durch den Verein VHS-Stadt Hof ermittelt seit einigen Monaten auch die Staatsanwaltschaft Hof wegen Untreue. Ob der Verein seinen 100. Geburtstag im November noch feiern kann, ist ungewiss.

Zuschüsse vom Landesverband in Gefahr

Derzeit ist völlig offen, wie der Verein die Mindestanforderungen des VHS-Landesverbands erfüllen will und ob er weiterhin Zuschüsse bekommt. Zu den Vorgaben gehört beispielsweise, dass der Verein 30.000 Doppelstunden in VHS-Kursen zustande bringen muss.