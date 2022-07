Weder Mann noch Frau: Jona und Cat sind nicht-binär

Cat und Jona schlendern über den Campus Hubland der Universität Würzburg. Cat (24, dey/deren/denen) kommt nach dem Pädagogik-Seminar gerade aus der Mensateria und Jona (24, dey/deren/denen) von zuhause. Beide tragen die Haare kurz. Während Jona eher figurbetont gekleidet ist, trägt Cat weite Klamotten und Tattoos. Die beiden treffen sich nur ab und zu, kennen sich über das Uni-Theater und haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Cat und Jona vereint vor allem ihre "Nicht-Binarität", wofür beide mehr Verständnis schaffen möchten.

"Wir sind eigentlich ganz normal"

Die Begriffe "nicht-binär" oder "non-binary" stehen für Personen, die sich nicht eindeutig mit ihrem zugeordneten Geschlecht identifizieren, also sich nicht in den binären (zweigeteilten) Kategorien "Frau" oder "Mann" wiederfinden.

Das äußere Erscheinungsbild und die sexuelle Orientierung sind davon weitgehend unabhängig. "Non-Binarys gibt es überall, den meisten sieht man ihre Geschlechtsidentität gar nicht an", sagt Jona Nicodemus und ergänzt: "Wir sind eigentlich ganz normal."

Früh in keine Kategorie gepasst

Jona hat sich Anfang 2021 geoutet, Cat erst vor etwa vier Monaten. Dass sie sich nicht mit ihrem zugeordneten Geschlecht identifizieren, hat sich aber bei beiden schon viel früher gezeigt. Man fühle sich einfach unwohl, beschreibt Cat und berichtet von der Zeit als ein jungenhaftes Mädchen. Demnach hatte Cat früh ein Problem mit Zuordnungen und beispielsweise in der Pubertät das Bedürfnis gehabt die wachsenden Brüste abzubinden.

Sowohl Cat als auch Jona vermuteten eine Zeit lang trans männlich zu sein, doch auch das fühlte sich falsch an. Erst als sie das Konzept nicht-binär kennenlernen, können sie sich selbst einordnen. "Das war einfach ein befreiendes Gefühl", sagt Jona. Auch deshalb müssten die Menschen mehr über Geschlechtsidentitäten außerhalb des binären Systems erfahren, betont Cat, damit vielleicht Menschen, die sich ähnlich unwohl fühlen, feststellen: "Hey, das klingt, wie ich mich fühle."

Geschlechteridentität "nicht-binär" noch kaum bekannt

Die beiden Studierenden bewegen sich in Freundeskreisen, die beim Outing unterstützend waren. Im Alltag, beispielsweise in der Universität, sei das schwieriger. Die meisten Dozierenden bemühen sich aber sehr, so Cat. Ein größeres Problem als Vorurteile sei die Unwissenheit. Viele kennen die Geschlechteridentität "nicht-binär" noch gar nicht und könnten daher nicht verstehen, dass Non-Binarys weder Mann noch Frau sind. "Manche nennen mich dann Herr Nicodemus", berichtet Jona. "Das stimmt halt auch nicht und führt meistens nur zu mehr Verwirrung."

Nicht-binäre Sprache: "dey", "deren", "denen"

Statt "Herr" und "Frau" können nicht-binäre Personen mit Vor- und Nachnamen angeredet werden. In der dritten Person gibt es eigene Pronomen. Häufig werden im Deutschen noch Formen aus dem Englischen benutzt, beispielsweise "they" und "them". Jona und Cat bevorzugen die Pronomen "dey" (statt er/sie), "deren" (statt ihr/sein) und "denen" (statt ihr/ihm), oder einfach den Vornamen. Eine einheitliche Bezeichnung gibt es derzeit noch nicht. In manchen Fällen greift die deutsche Sprache auch zu kurz, beispielsweise bei Singular-Formen wie Student/Studentin. Jona und Cat schlagen hier die gegenderte Form Student*in vor.

Wird eine Person mit einem falschen Pronomen oder einer falsch gegenderten Bezeichnung angesprochen, so nennt man dies "misgendern". Wer sich unsicher ist, solle einfach nachfragen, so Cat: "Da ist jede Person eher dankbar als genervt!"

Hier lesen Sie mehr zu: "Herr/Frau/Person: Bahn muss Online-Buchung umstellen"

"Wir wollen kein Drama"

Dass nicht-binäre Personen sich alles nur einbilden oder nur etwas Besonderes sein wollen und sich endlich mal entscheiden müssten, ist ist laut Cat der schlimmste Vorwurf. Jona ergänzt: "Das geht halt nicht!" Ob sie sich gegenüber neuen Kontakten überhaupt outen, entscheiden die beiden je nach Situation. Manchmal sei es leichter, sich einfach misgendern zu lassen – auch, um nicht immer im Mittelpunkt zu stehen. "Wir wollen kein Drama", sagt Jona.

Am 14. Juli ist internationaler Tag der nicht-binären Mensch

So wie den beiden Studierenden geht es weltweit vielen Menschen. Der internationale Tag für nicht-binäre Menschen soll deswegen das Bewusstsein für die Probleme nicht-binärer Personen schärfen, die Geschlechtsidentität bekannter machen und zu mehr Toleranz aufrufen. Er wird weltweit am 14. Juli gefeiert. Das Datum liegt genau zwischen dem internationalen Männertag am 19. November und dem internationalen Frauentag am 8. März.

Dritte Geschlechtsoption seit 2018

Die Schätzungen, wie viele nicht-binäre Personen es in Deutschland gibt, reichen von einigen Hundert bis hin zu Hunderttausend. Im deutschen Recht finden nicht-binäre Personen seit 2018 Berücksichtigung. Seither ist es also möglich, offiziell die dritte Geschlechtsoption "divers" zu wählen, welche dann im Personenstandsregister hinterlegt ist. Das ist ausschlaggebend dafür, welches Geschlecht beispielsweise im Reisepass angegeben wird. Auch der Eintrag einer Leerstelle ist möglich. Die Regelung erlaubt es Non-Binarys sich außerhalb des zweigeteilten Geschlechtersystems zu positionieren. Jedoch wird in der Rechtsprechung häufig nicht die Geschlechtsidentität, sondern der Körper als entscheidendes Merkmal herangezogen. Das erschwert den Wechsel für Menschen, deren Körper nicht als intergeschlechtlich diagnostiziert wird.