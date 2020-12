Wechselunterricht in Hof: Für die iPads fehlt noch die Software

Statt 20 nur noch zehn Schülerinnen und Schüler: In der Klasse 8a der Münsterschule in Hof ist wegen der verschärften Abstandsregeln nur noch für die Hälfte der Kinder Platz. Die Gruppen wechseln sich tage- und nicht wochenweise ab. Denn so bleiben sie besser im Lernrhythmus, diese Erfahrung hat das Kollegium der Münsterschule schon beim ersten Wechselunterricht im Frühjahr gemacht.

Viele Schüler in Hof haben zuhause keinen Drucker

Die Mädchen und Jungen kommen mit den Einschränkungen zu recht: Ein Tag zuhause und ein Tag in der Schule sei okay, sagt zum Beispiel Leon. Während Lehrerin Iris Fischer ihm und den neun anderen im Mathematik-Unterricht gerade Gleichungsaufgaben erklärt, lernen die anderen zuhause. Und zwar ganz klassisch mit Arbeitsblättern.

"Die Hälfte unserer Kinder hat keinen Drucker. Und einige auch gar kein Endgerät wie ein Tablet oder Handy." Iris Fischer, Lehrerin

Für den Wechselunterricht in Hof wurden iPads bestellt

Der Alltag in der 8a der Münsterschule ist kein Einzelfall. In ganz Deutschland fehlt vielen Familien das Geld für die technische Ausstattung. Als eine der ersten Städte hat Hof gleich im Sommer ein Sonderzuschuss-Programm genutzt und 700 iPads bestellt. 135 davon für die Münsterschule.

iPads wichtig für mehr Chancengleichheit

Für Rektorin Petra Ziegler sind solche Tablets grundsätzlich ein wichtiges Instrument für mehr Chancengleichheit, damit auch Jungen und Mädchen aus einkommensschwachen Familien gleichberechtigt lernen können. Während der Corona-Pandemie ist das umso nötiger, damit zum Beispiel Kinder in Quarantäne den Anschluss nicht verlieren.

Software für die iPads noch nicht installiert

Aber momentan können die iPads noch nicht genutzt werden. Sie lagern in Kartons. Denn es fehlt noch die Software. Momentan sucht die Stadt Hof den wirtschaftlichsten Dienstleister, der die Geräte einsatzfähig installiert. Diese Verzögerung hängt mit dem Vergabeverfahren zusammen, an das die Städte gebunden sind, erklärt Hofs Pressesprecherin Ilona Hörath.

In Hof unterrichten Lehrer mit privaten Laptops

Die noch nicht funktionsfähigen iPads sind nur eine Baustelle. An vielen Schulen steckt die Digitalisierung in den Kinderschuhe. Das wird in Corona-Zeiten besonders deutlich. Nicht nur die Münsterschule wartet auf die WLAN-Anschlüsse. Dienst-Laptops sind für bayerische Lehrerinnen und Lehrer auch nicht vorhanden, sie müssen ihre Privatgeräte im Unterricht einsetzen.

Nach den Weihnachtsferien soll die Software für die iPads kommen

Trotz aller technischen Hindernisse, lässt sich das Kollegium der Münsterschule nicht unterkriegen. Auch die Warterei auf die Software werde ein Ende haben.

"Wir hoffen, dass das nach den Weihnachtsferien der Fall ist." Petra Ziegler, Rektorin Münsterschule

Wenigstens sind in Hof schon mal die iPpads für die Schüler ausgeliefert. Viele andere Schulen in Bayern stecken noch im Lieferstau, weiß die Hofer Rektorin von Kollegen.