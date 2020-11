Grüne fordern, GEW klagt: Wechselunterricht an Bayerns Schulen?

Die Vorwürfe der Opposition sind scharf: "Die pennen wirklich, wie der Vatikan", sagte die SPD-Bildungsexpertin Margit Wild über das Kultusministerium. Und Grünen Fraktionschefin Katharina Schulze beklagte, Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) habe sich "im Elfenbeinturm seines Ministeriums verschanzt und den Bezug zur Schulrealität verloren". Die Grünen-Fraktion fordert nun, bis Weihnachten alle Klassen aber der 7. Jahrgangsstufe zu teilen und die Gruppen im Wechsel zu unterrichten.

Förderschulen, Grundschulen und 5. sowie 6. Klassen sollen demnach weiter im Präsenzunterricht arbeiten, allerdings unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Anna Toman, betonte, dass Klassen auch in Wirtshäusern und Museen unterrichtet werden könnten. Hier sei Kreativität gefragt.

GEW: Schüler und Lehrkräfte nicht ausreichend geschützt

Die Erziehungsgewerkschaft GEW lässt es nicht bei Forderungen. Mit einem Eilantrag will die Gewerkschaft vor dem Verwaltungsgericht München erreichen, dass der Mindestabstand auch im Unterricht eingehalten wird. "Aus Sicht der GEW ist die Situation an bayerischen Schulen auf keinen Fall mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz vereinbar", hieß es zur Begründung. Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte seien in den Schulen nicht ausreichend vor einer Ansteckung geschützt.

Kultusminister: "Wir sind auf alles vorbereitet"

Kultusminister Piazolo wollte sich zu der Klage der GEW zunächst nicht äußern. Er betonte, das 95 Prozent der Klassen im Präsenzunterricht seien. Der Minister fügte aber hinzu, dass auch in Zukunft Klassen in den Distanz- oder Wechselunterricht gehen würden. "Für alles sind wir vorbereitet."

Piazolo rechnet mit Blick auf die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder nächsten Mittwoch mit einer Entscheidung zu den sogenannten Hotspots. Dort könnte Wechselunterricht eingeführt werden. Piazolo plädiert allerdings dafür, Grundschüler weiter im Präsenzunterricht zu halten. Die Ministerpräsidentenkonferenz müsste allerdings erst einmal festlegen, was Hotspots sind.