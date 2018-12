Wechsel in der Regierung für Unterfranken

Der oder die "Neue" wird dann am frühen Nachmittag bei der Sitzung des Bezirkstags in Würzburg erwartet und sich dort vorstellen. Der gebürtige Münchner Paul Beinhofer stand über 18 Jahre lang der Spitze der Regierung von Unterfranken. Er war zuvor Regierungsvizepräsident der Oberpfalz und trat sein Amt in Würzburg zum 1. März 2000 an. Im Rahmen seines Weihnachts- und Neujahrsgrußes hatte Beinhofer bereits letzte Woche ausführlich Bilanz gezogen und wichtige Themenfelder der vergangenen Jahre angesprochen.

Wechsel zum Jahreswechsel

In seine Amtszeit fielen unter anderem wichtige infrastrukturelle Maßnahmen wie die Fertigstellung der A71 Schweinfurt-Erfurt und der noch laufende sechsstreifige Ausbau der A3 von Aschaffenburg bis Biebelried. Im Rahmen der High-Tech-Offensive Bayern wurden 60 Projekte mit über 25 Millionen Euro gefördert. Der Wissenschaftsstandort Unterfranken wurde ausgebaut. Unter anderem konnten bedeutende Forschungseinrichtungen etabliert werden, die das Zentrum für Telematik, das Rudolf-Virchow-Zentrum oder das Helmholtz-Institut. Den Herausforderungen des Klimawandels, auch für Land- und Forstwirtschaft, begegnet Unterfranken unter anderem mit der Aktion Grundwasserschutz.

Flüchtlinge und demographischer Wandel

In den letzten Jahren waren zudem die Unterbringung und Integration von Zuwanderern und anerkannten Flüchtlingen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sozialer Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement seien in Unterfranken schon immer stark ausgeprägt gewesen, so Beinhofer. Darauf sei er stolz. Als eine der größten Zukunftsaufgaben sieht er den Umgang mit dem demographischen Wandel, dem Unterfranken in Bayern neben Oberfranken am stärksten ausgesetzt sein wird. Hier sieht er Lösungsmöglichkeiten in der kommunalen Innenentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit.

Leben im Ruhestand

Umfragen würden immer wieder bestätigen, dass sich die Menschen in Unterfranken wohlfühlen. Dass auch Paul Beinhofer sich in Unterfranken sehr wohl fühlt, daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht. So wird er auch in seinem Ruhestand hier ansässig bleiben.