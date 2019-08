Weber: "Wollen den Menschen nicht das Fliegen verbieten"

EVP-Fraktionschef und CSU-Vize Manfred Weber wurde mit lang anhaltendem Applaus auf der JU-Landesversammlung in Freystadt begrüßt. Dabei forderte er die jungen Konservativen auf, "kritisch und kreativ zu sein und uns als CSU-Führung herauszufordern". Die Junge Union sei das "Gaspedal der CSU".

Bessere Technologien statt Besteuerung von Billigflügen

Weber sprach sich auf der Veranstaltung deutlich gegen eine Steuer auf Billigflüge aus, wie sie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gestern gefordert hatte. Höhere Steuern seien eine einseitige Belastung für vor allem für diejenigen, die es sich oft nicht so gut leisten können, sagte Weber. Er setze auf das Zertifikate-System und die Entwicklung von Technologien anstatt Steuern. "Wir wollen nicht den Menschen vorschreiben, wie oft sie in Urlaub fliegen dürfen, sondern Technologien entwickeln, wie zukünftig das CO2-neutrale Reisen möglich machen", so Weber. Das sei der europäische Weg.

Dobrindt: "Neun-Euro-Flugpreise nicht ökologisch"

Das eine schließe das andere nicht aus, sagte dagegen Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Nachmittag auf der JU-Veranstaltung. Er blieb bei seiner Forderung nach einer Billigflug-Steuer. Diese Dumpingpreise seien ihm schon lange ein Dorn im Auge, so Dobrindt: "9-Euro-Flugpreise sind innerhalb Europas weder ökologisch noch marktwirtschaftlich." Gleichzeitig will er das Bahnfahren gegenüber dem Luftverkehr billiger machen mit einer Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets.

Es gehe darum Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Delegierte der JU kritisierten am Nachmittag im Rahmen der JU-Landesversammlung die Kommunikation in der Partei zu diesem Thema.

Baukindergeld: Im Einzelfall diskutieren

Auch das Baukindergeld war Thema - für Weber weiterhin ein richtiges Zeichen für junge Familien. Die CSU habe in den letzten Jahren Eckpfeiler gesetzt. Über das Baukindergeld müsse auch "europarechtlich beraten werden, keine Frage", so Weber. Dennoch bleibe es ein zentrales Anliegen der CSU, die Schwächeren, nämlich die jungen Familien zu fördern.