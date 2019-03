Weber setzt Orban und Großbritannien indirekt ein Ultimatum

Seit drei Jahren verhandeln die EU und Großbritannien über die Brexit-Bedingungen – bekanntermaßen ohne Ergebnis. EVP-Chef und CSU-Spitzenkanditat für die Europawahl Manfred Weber stellte am Montagabend bei einer Veranstaltung der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft in München klar, dass es weitere Zeit zur Verhandlung nur geben kann, wenn die britische Seite endlich auch klare und verbindliche Aussagen gibt, wie die diese Zusatzzeit genutzt werden soll.

"Die Brexit-Verhandlungen entwickeln sich zu einer Tragödie vor allem für Großbritannien in der Innenpolitik, aber auch für die Europäische Union. Und eine Verlängerung dieser Tragödie, einfach nur um das Ganze zu vertagen, macht schlicht keinen Sinn." EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

Brandherd Großbritannien für Europa

Sorgen macht Weber das Verhalten der Briten, welches sich in Art und Wirkung zur Gefahr für die EU und deren Mitglieder entwickle. Das "politische Chaos" in Großbritannien dürfe nicht auch noch den Rest der EU anstecken, so Weber.

"Vor den Europawahlen muss geklärt werden, wie Großbritannien in die Zukunft geht. Der Geduldsfaden ist am Reißen." EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

Die Europäer können Weber zufolge die Probleme Großbritanniens nicht lösen. Dies sei vor allem ein Thema, das die Politik auf der Insel erstmal selbst in den Griff bekommen müsse.

"Wenn Großbritannien nicht in der Lage ist, die ausgestreckte Hand Europas anzunehmen, die Brücke, die wir bauen wollen, auch auf ihre Seite zu bauen, dann wird ein harter Brexit, ein ungeregelter Brexit, leider Gottes jeden Tag realistischer." EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

Bei der Veranstaltung der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft attackierte Weber auch die ungarische Fidesz-Partei. Kurz vor der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss dieser aus der Europäischen Volkspartei (EVP) bleibt hart und drohte dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban erneut mit Konsequenzen.

Harte Konsequenzen für Ungarn und die Fidesz-Partei

Sollte Orban nicht die Forderungen der EVP-Parteien, zu denen auch CDU und CSU gehören, nicht erfüllen, bliebe keine andere Möglichkeit.

"Wir erwarten, dass die umgesetzt werden. Und wenn sie umgesetzt werden, ist ein Gespräch möglich. Wenn sie nicht umgesetzt werden, wird es zu harten Konsequenzen kommen." EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

Weber betonte, es lägen drei Kriterien auf dem Tisch, die einen "weiteren Dialog" sinnvoll erscheinen lassen würden: eine Entschuldigung, das Beenden der inakzeptablen Anti-Brüssel-Kampagne und - das sei für ihn das Wichtigste - Sicherheit für die Zentraleuropäische Universität (CEU).

"Wir müssen die Wissenschaftsfreiheit auf diesem Kontinent verteidigen. Und deswegen brauchen wir den klaren Beleg, dass die universitäre Freiheit in Budapest auf Dauer gewährleistet ist. Dieser Beleg liegt nicht vor, und solange der nicht vorliegt sind weitere Gespräche nutzlos." EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

Der EVP-Vorstand entscheidet an diesem Mittwoch in Brüssel auf Antrag von 13 Mitgliedsparteien über den Ausschluss von Orbans Regierungspartei. Wie die Abstimmung ausgeht und insbesondere wie CDU und CSU abstimmen werden, darüber wollte Weber nicht spekulieren. «Alle Optionen liegen auf dem Tisch», sagte er.