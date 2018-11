Weber kandidiert nicht für Parteivorsitz

Trotz Rückzug mischt sich Weber aber mit deutlichen Worten in die Parteizukunft ein. Er machte deutlich, dass sich die CSU nach mehreren schlechten Wahlergebnissen jetzt inhaltlich und personell erneuern müsse. "Wir alle wissen, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher", schreibt Weber in seinem Post.

Viele setzen auf Söder

In der CSU wartet man darauf, dass Ministerpräsident Söder seine Kandidatur für den CSU-Vorsitz erklärt. Mehrere Bezirksvorsitzende, Minister und Bundespolitiker forderten ihn bereits dazu auf, den Chefposten zu übernehmen.

Der Nachfolger von Horst Seehofer soll am 19. Januar bei einem Sonderparteitag gewählt werden. Seehofer hatte am Freitag schriftlich mitgeteilt, dass er sein Amt als Parteichef aufgeben werde. Offen ist noch, wie lange Seehofer Bundesinnenminister bleiben will.