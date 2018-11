Weber hält sich Kandidatur für CSU-Vorsitz offen

Müsste sich Manfred Weber entscheiden, ob er CSU-Chef oder EU-Kommissionspräsident wird, wäre seine Antwort klar. "Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident zu werden ist meine Priorität", betonte der CSU-Vizevorsitzende im "Handelsblatt".

Dennoch hält sich Weber auch die Möglichkeit offen, beim geplanten Sonderparteitag für den CSU-Vorsitz zu kandidieren. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "Ich warte mit allem Respekt die Entscheidungen von Horst Seehofer ab." Danach werde in der Partei über weitere Schritte beraten.

Für Weber "eine Bestätigung"

Weber machte im "Handelsblatt" erneut deutlich, dass er das CSU-Spitzenamt durchaus auch mit dem CSU-Vorsitz für vereinbar hält. "In Deutschland wundert sich niemand darüber, dass die CDU-Vorsitzende gleichzeitig Bundeskanzlerin ist und aus Mecklenburg-Vorpommern stammt." Diese Logik müsse eines Tages einmal auch für Europa normal sein.

Für ihn als überzeugten Europapolitiker sei es "auf jeden Fall eine Bestätigung, für das Amt des Parteivorsitzenden der CSU im Gespräch zu sein". Er habe immer dafür gekämpft, die Europapolitik mit der nationalen Politik zu versöhnen - "auch in meiner Partei". Weber wird seit Wochen immer wieder als Kandidat für die Nachfolge von Parteichef Seehofer gehandelt, als klarer Favorit für das Amt aber gilt Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Warten auf Seehofer-Erklärung

Bisher hat keiner in der CSU seine Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt. Noch wartet man in der CSU gespannt auf die Abschiedspläne des derzeitigen Parteichefs Seehofer. Dieser hatte für diese Woche eine Erklärung zum Ende seiner Zeit an der Parteispitze angekündigt - heute soll es laut CSU-Generalsekretär Markus Blume so weit sein. Wann und in welcher Form sich Seehofer äußern wird, ist bisher unklar. Das ZDF berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, der CSU-Chef werde sich schriftlich äußern.

Erwartet wird, dass Seehofer formal erklärt, bei einem Sonderparteitag nicht mehr für den CSU-Vorsitz zu kandidieren - und damit den Fahrplan für das Ende seiner Amtszeit bekanntgibt. Erst nach diesem Schritt wollen sie in der CSU offen über einen Nachfolger diskutieren. Viele in der Partei hatten sich dafür ausgesprochen, das Amt des Ministerpräsidenten und den CSU-Vorsitz wieder in zusammenzuführen.

Stoiber plädiert für Söder

Einer der Befürworter dieser Zusammenführung der beiden Spitzenämter ist der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber. In der "Rheinischen Post" betonte er einmal mehr, dass seiner Meinung nach "der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten in eine Hand gehören, wie bei Strauß, Seehofer und mir".

Das sei auch eine Frage der Autorität bei bundespolitischen oder internationalen Verhandlungen und Gesprächen. "Deshalb wäre es folgerichtig, wenn Markus Söder das Amt anstreben würde", so Stoiber. Es gibt aber auch mahnende Stimmen, die CSU müsse sich breiter aufstellen.

Drei Viertel der Deutschen für Rücktritt als Innenminister

Offen ist, ob es in Seehofers Erklärung ausschließlich um den CSU-Vorsitz gehen wird oder auch um die Frage, wie lange er das Amt des Bundesinnenministers noch ausüben will. Am Montag hatte er betont, dass er auch nach seinem Rückzug von der CSU-Spitze Bundesinnenminister bleiben wolle.

Laut dem ARD-Deutschlandtrend sind 73 Prozent der Bundesbürger der Meinung, dass Seehofer das Amt des Innenministers abgeben sollte. Sogar 74 Prozent der Anhänger von CDU und CSU sind dieser Ansicht. Nur jeder Vierte in Deutschland (25 Prozent) plädiert laut der Umfrage dafür, dass Seehofer im Amt bleiben sollte.

Nach Überzeugung Stoibers könnte Seehofer ein guter Innenminister sein, "auch ohne den Parteivorsitz inne zu haben". Er fügte hinzu: "Der Innenminister hat in jedem Kabinett einen besonderen Einfluss, weil die innere Sicherheit ein überragendes Gut ist."