Weber : Brexit-Vertrag bedeutet für Bayern Stabilität

Manfred Weber (CSU), der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, sieht dem Austritt der Briten aus der EU derzeit eher gelassen entgegen. Zu den aktuellen Turbulenzen in der britischen Regierung sagte er am Abend bei einer Diskussionsveranstaltung der Passauer Neuen Presse: "Die Briten hangeln sich durch - zwischen einem Ergebnis, das die Wähler auf den Tisch gelegt haben, auf der einen Seite, auf der anderen das Faktum, dass der Schaden in Großbritannien so immens wäre. In dem Spagat befindet sich derzeit London und findet derzeit keinen Weg."

Vertrag bringt Stabilität

Für Deutschland bedeute der ausgehandelte Brexit-Vertrag zunächst Stabilität, so Weber. Für die Arbeitsplätze vor allem in Bayern entstehe erst einmal kein Schaden. Und die Briten würden akzeptieren müssen, dass sie weiter Europarecht umsetzen müssen, obwohl sie nicht mehr mitreden dürfen. Wichtig sei, sich im Zuge der Brexit-Fragen auch über Sicherheitsfragen zu unterhalten. Bei allen Debatten über die Verteidigung des Kontinents sei Großbritannien ein wichtiger Partner. Da müssten Regelungen gefunden werden. Außerdem sei es wichtig, dass Sicherheitsbehörden britische Daten weiter nützen könnten.

Weber sieht EU nicht in Gefahr

Den Zerfall der EU befürchtet der CSU-Politiker nicht. Er sehe auch angesichts der desaströsen Situation in Großbritannien keinerlei Austrittsbestrebungen in anderen Staaten. "Von EU-Austritt spricht heute keiner mehr", so Weber bei der Diskussionsveranstaltung im Passauer Medienzentrum, bei der auch Wirtschaftsweise Peter Bofinger und der britische Journalist Marc Wood dabei waren.

Kein klares Nein beim Thema CSU-Vorsitz

Natürlich war während der Diskussion auch die CSU ein Thema. Auf die Frage, ob er sich denn selber in der Lage sehe, den Parteivorsitz zu übernehmen, sagte Weber: Er finde es spannend, dass es normal sei, dass ein Europapolitiker für diese Funktion genannt werde. Das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Später äußerte sich Weber auch im BR-Gespräch: "Ich warte mit allem Respekt die Entscheidungen von Horst Seehofer ab. Anschließend beraten wir, wie es mit der Partei weitergeht."