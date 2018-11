Weber bestätigt: CSU-Sonderparteitag Anfang 2019

Als erster CSU-Spitzenpolitiker hat Parteivize Manfred Weber öffentlich über Inhalte des CSU-Spitzentreffens am Sonntagabend gesprochen. "Wir hatten gestern eine intensive Aussprache in der CSU - Aufarbeitung des Wahlergebnisses der Landtagswahl", sagte er der "Bild"-Zeitung. CSU-Chef Horst Seehofer habe angekündigt, dass 2019 das Jahr der Erneuerung der CSU werden solle und "dass es einen Sonderparteitag geben wird". Alles Weitere werde Seehofer selbst in einer persönlichen Stellungnahme in den nächsten Tagen ankündigen und dafür solle man ihm aus Respekt vor seinen Leistungen auch die Zeit geben.

Auf Nachfrage sagte Weber, Seehofers Ankündigung impliziere natürlich, dass er "dann auch Schritte gehen wird". Nach drei verlorenen Wahlen hintereinander wisse die CSU, dass es kein Weiter-so geben könne. Jetzt warte man zunächst ab, was Seehofer selbst ankündige, "und dann werden wir diskutieren, wer mögliche Nachfolger sind". Dazu sei bis Ende Januar noch genug Zeit.

Weber: CSU braucht viele Köpfe

Seine eigene Kandidatur für die Seehofer-Nachfolge an der Parteispitze schloss Weber zumindest nicht aus. Die CSU könne nur dann wieder breite Schichten der Bevölkerung erreichen, "wenn es uns gelingt, auch viele Köpfe zu haben, die auch diese Breite repräsentieren". Der CSU-Vize verwies darauf, dass er selbst vor wenigen Tagen in Helsinki zum Spitzenkandidaten der Christdemokraten für ganz Europa nominiert worden sei.

Die Einschätzung mancher in der CSU, dass Spitzenämter in Brüssel mit dem Parteivorsitz nicht zu verbinden seien, teilt Weber nicht. "Große Weichenstellungen für unsere Gesellschaften heute werden in Brüssel entschieden, werden auf europäischer Ebene entschieden." Deswegen müsse Europa endlich auch eine "normale politische Ebene werden", auf der auch ganz normal Parteipolitik betrieben werde.

"International und in Berlin den Takt angeben"

Seine Partei warnte Weber davor, zu provinziell zu werden. In Bayern koaliere die CSU jetzt mit den Freien Wählern. "Und ich hoffe nicht, dass wir in den Wettbewerb eintreten, wer sich um die Schlaglöcher in den bayerischen Dörfern bemüht. Um die kümmern wir uns als CSU auch, keine Frage, aber wir dürfen nicht zur Regionalpartei abdriften." Eine Facette der CSU müsse auch sein, Europa gestalten zu wollen. "Wir müssen international und in Berlin weiter den Takt angeben und durchsetzungsfähig sein."

Zugleich mahnte der CSU-Vize, es wäre aus seiner Sicht ein schwerer Fehler der Partei, "wenn wir nur über Personal reden würden". Es müsse auch eine inhaltliche Debatte und eine Stildebatte sein. Die CSU sei eine Partei der Mitte. "Und dort haben wir auch viele Wähler verloren bei der Landtagswahl."

Seehofers Rückzugsankündigung

Seehofer hatte am Sonntagabend bei einem Treffen von CSU-Spitzenpolitikern in der Landesleitung Teilnehmern zufolge für 2019 seinen Rückzug als Parteichef angekündigt. Als Favorit für seine Nachfolge gilt Ministerpräsident Markus Söder.

Auch Weber galt längere Zeit als Anwärter für den Posten. Zuletzt wurde aber spekuliert, dass er sich ganz auf sein Ziel konzentrieren könnte, EU-Kommissionspräsident zu werden - und daher Söder den Vortritt lassen könnte.