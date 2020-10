Webasto-Stellenabbau in Hengersberg: Einigung auf Sozialplan

Im Zuge des Stellenabbaus bei Webasto haben sich Arbeitgeber und Betriebsrat in Hengersberg (Landkreis Deggendorf) jetzt auf einen Sozialplan verständigt. Demnach wurde der Sozialplan, der an diesem Standort seit 2018 besteht, um 31 Stellen erweitert, teilte das Unternehmen mit. Damit sind rund 70 Arbeitsplätze vom Stellenabbau betroffen.

Produktion zusammenführen

Webasto wolle in der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage verstärkt Synergien innerhalb der Webasto Gruppe nutzen. Bis Ende dieses Jahres sollen Produktionsschritte in den Bereichen Batteriesysteme und Cabriodächer an verschiedenen Standorten in Deutschland und der Slowakei zusammengeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Demnach fertigt Webasto die bislang in Hengersberg gebauten Batteriewannen künftig im nahe gelegenen Schierling, wo das Unternehmen seit Herbst 2019 eigene Batteriesysteme herstellt. Darüber hinaus werde die deutlich reduzierte Endmontage aktueller Kundenprojekte in das Webasto Werk Velky Meder (Slowakei) integriert.

Mitarbeiter können Standort wechseln

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, können die Mitarbeiter, die bisher in diesen Bereichen in Hengersberg arbeiten, an andere Webasto Standorte wechseln. Ist ihnen das aufgrund ihrer Lebenssituation nicht möglich, beinhalte der Sozialplan eine umfassende Unterstützung bei der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive sowie eine spezielle Unterstützung älterer Mitarbeiter für vorgezogene Ruhestandsregelungen.

"Der Standort Hengersberg wird in Zukunft ein wichtiger Standort für Webasto bleiben. Mit der Entwicklung, dem Testing und Prototypenbau für Cabriodächer sowie der langjährigen Erfahrung hochqualifizierter Mitarbeiter bleibt Hengersberg das Convertible-Kompetenzzentrum von Webasto." Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Gruppe

Vorstand glaubt an Standort Hengersberg

Der Cabrio-Rohbau zieht vom Werk in das nahe gelegene Verwaltungs- und Entwicklungszentrum von Webasto um. Zudem sei das Testing und der Prototypenbau für Batteriesysteme von den Reorganisationsplänen ausgenommen. "Im Batteriebereich haben wir in Hengersberg in den letzten zwei Jahren viel Know-how aufgebaut und eine zweistellige Millionensumme in Anlagen und Ausstattung investiert, weil wir an die Zukunft des Standorts glauben", so Engelmann.